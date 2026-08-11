En Barcelona denuncian el enojo monumental de Julián Alvarez con Simeone y el CEO del Atlético Madrid tras regresar a los entrenamientos

Las primeras horas de Julián Alvarez en su regreso al Atlético de Madrid, de la mano de enojos con el club por no poder resolver su futuro.

No gustó a Julián Alvarez el hecho de no poder verse con Diego Pablo Simeone y Miguel Ángel Gil Marín en su regreso al Atlético de Madrid. Es la información de Mundo Deportivo por estas horas y donde se habla de un enojo sideral del argentino por no poder transmitir su deseo de unirse al Barcelona. El Cholo vuelve el miércoles a la ciudad deportiva tras la gira del equipo por Corea del Sur.

Se habla de Julián Alvarez como uno de los grandes puntos de debate que tienen ahora mismo en Atlético de Madrid. No en cuanto a la postura del equipo sobre su futuro, donde es de público conocimiento que no se le pretende vender al Barcelona, las dudas pasan por entender cómo abordar las charlas con su entorno para convencerlo de no tensar la cuerda en la capital de España. Por Mundo Deportivo indican que se ha reunido con sus agentes en estas horas.

“Su mensaje a los que estaban junto a él en su regreso fue muy claro: que no cuenten con él y que se va a plantar y así se lo va a decir al Cholo”, dictan desde Mundo Deportivo sobre la postura del jugador en estas horas. Veremos cómo evoluciona todo en una jornada que por la ciudad deportiva del Atlético de Madrid promete nuevos intentos de La Araña por forzar la máquina.

No se espera que el jugador se declare en rebeldía o que se niegue a jugar con el equipo. Tampoco que Atlético de Madrid no lo utilice en el inicio del torneo. Simeone, indican en España, incluso quiere que diga presente ante Málaga en la primera jornada de LaLiga el siguiente miércoles. Ahora mismo la cosa se tensa puertas adentro y a la espera del primer cara a cara entre Diego Pablo y La Araña.

Julián Alvarez esperaba ver al Cholo Simeone en su regreso al club: GETTY

Por Barcelona esperan. Entienden que la operación, si puede hacerse, tendrá que realizarse casi que sobre la bocina del mercado. Mientras tanto, por la ciudad condal dan pasos al frente a la venta de Ferrán Torres rumbo al PSG por sumas que pueden llegar a los 50 millones de euros. Todo ese dinero será usado para intentar tumbar la fortaleza que el Atlético de Madrid ha puesto alrededor de Julián Alvarez.

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Ronald Araújo, feliz de unirse a Liverpool

El defensor se une a los Reds hasta el año que viene en un acuerdo de cesión donde se incluye una opción de compra por 55 millones de euros. En su primera charla con el equipo de Merseyside, dejó en claro que lo siente como un paso al frente en su carrera, así como una buena forma de mantener la tradición charrúa de Luis Suárez y Darwin Núñez en Anfield.

“Hace apenas unos minutos recibí un mensaje de buena suerte de parte de Luis Suárez deseándome lo mejor, me dijo que me he unido a un gran club y que disfrute mucho de mi estancia aquí. Desde el primer minuto que llegué aquí, me han preguntado sobre ese tipo de comparaciones. Me llevo muy bien con él, somos bastante cercanos”, palabras del defensor de Uruguay tras dejar Barcelona. Veremos si vuelve o no en 12 meses.

Datos claves

Julián Álvarez se enojó por no poder reunirse con Simeone y Gil Marín.

se enojó por no poder reunirse con Simeone y Gil Marín. Julián Álvarez busca forzar su salida al Barcelona , que vendería a Ferrán Torres.

busca forzar su salida al , que vendería a Ferrán Torres. Ronald Araújo fue cedido al Liverpool con opción de compra de 55 millones.