Julián Alvarez vuelve a los entrenamientos en Atlético Madrid, pero no verá con Simeone hasta el miércoles

El argentino regresa a los entrenamientos. Esto es todo lo que tienes que saber de su futuro. Simeone no lo verá hasta el miércoles.

Y finalmente llegó el momento de reencontrarse para Julián Alvarez y Atlético de Madrid. El argentino regresa a los entrenamientos tras su licencia por la Copa del Mundo y mientras su futuro se decide. Así evoluciona la jornada mientras Diego Pablo Simeone no lo verá hasta que llegue el miércoles. Barcelona espera novedades desde Cataluña.

Julián Alvarez ya se hizo la revisión médica y ha pasado los exámenes realizados por miembros del departamento médico del Atlético de Madrid. No lo hizo en la ciudad deportiva del club y sí en otro centro de la capital de España. Todo ello sin la mirada del Cholo encima, quien recién volverá al club el día miércoles gracias a la licencia que la entidad dio a todos los que hicieron parte de la gira en Corea del Sur.

El futuro de Julián Alvarez llega a momentos definitivos. El argentino gusta por Barcelona y quiere unirse al club. Desde el conjunto culé esperan poder realizar una nueva oferta antes de que termine el verano y mientras también buscan cerrar el fichaje de Rodri desde Manchester City. Por Atlético de Madrid se niegan a dejarlo salir y el propio Cholo ha defendido la inflexibilidad del club en este sentido.

“La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián, desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años, que fue un montón”, palabras de Simeone en plena pretemporada. Ya se rechazaron 100 millones de euros del Barcelona y hasta 150 millones de euros por parte del Real Madrid.

Simeone verá a Julián Alvarez el miercoles: GETTY

Desde medios como AS incluso se tiene en claro que Diego Pablo Simeone pretende convocar al jugador para el partido ante Málaga del 19 de agosto y cuando Atlético de Madrid hará de local ante los andaluces por la primera jornada de LaLiga. En el equipo rojiblanco no ha cambiado la postura sobre el futuro de Julián. Veremos si en ese choque se da la primera gran reacción del público alrededor de sus pretensiones.

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Simeone, preocupado por el regreso de los internacionales

Recién en estas jornadas han regresado hasta 10 jugadores del plantel. Además de Julián Alvarez, recién se sumarán a los entrenamientos jugadores como Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Nahuel Molina (se irá a Roma), Giuliano Simeone, Juan Musso, Thiago Almada (camino a River Plate) y Nico González. En un equipo donde los automatismos son tan importantes, no contar con las jornadas de entrenamiento necesarias puede pasar factura en todos los sentidos.

“Tuvimos a 10 internacionales jugando la final y la semifinal del mundo y eso fue algo muy lindo. Eso conlleva a que no hayan podido venir antes por sus necesitadas y merecidas vacaciones. La verdad que estoy preocupado porque quedan nueve días para competir. Y bueno, todavía no hemos podido entrenar en grupo, ni siquiera jugar en equipo. Y bueno, tendremos dificultades seguramente y tendremos que verlas desde ahora para ir anticipándolas”, reflexiones del Cholo Simeone sobre el problema a gran escala que supone recién recuperar internacionales.

Datos claves

Julián Álvarez pasó la revisión médica y se entrenará con Atlético de Madrid.

pasó la revisión médica y se entrenará con Atlético de Madrid. Simeone rechazó ofertas de 100 millones de euros del Barcelona por el argentino.

rechazó ofertas de del Barcelona por el argentino. El Atlético de Madrid debutará ante el Málaga el 19 de agosto en LaLiga.