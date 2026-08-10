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Ni Messi ni Ronaldinho: Josué Caicedo, ecuatoriano fichado por el FC Barcelona, revela qué jugador es su ídolo

Es el primer jugador ecuatoriano que el FC Barcelona decidió fichar, y ahora Josué Caicedo confiesa que este jugador es su "Ídolo".

Caicedo eligió a su jugador favorito en el FC Barcelona.
© FC BarcelonaCaicedo eligió a su jugador favorito en el FC Barcelona.

Ecuador por fin tiene un representante fuerte en el FC Barcelona y un jugador que podría debutar en primera división con la camiseta del equipo español en los siguientes años con Josué Caicedo. El jugador ecuatoriano fue fichado a préstamo por el equipo español desde Liga de Quito.

En su llegada a España para lucir los colores del FC Barcelona, a todos sorprendió que Josué Caicedo eligiera como uno de sus ‘Ídolos’ del equipo catalán a un jugador que no está ni cerca de otras grandes leyendas como Messi y también Ronaldinho.

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En el aeropuerto una periodista le preguntó a Caicedo: “Tienes algún ídolo en el FC Barcelona que te gusta muchísimo” y el jugador ecuatoriano respondió sonriente: “Balde, me gusta mucho”, comentó el futbolista tricolor que llega al equipo filial.

Aunque Caicedo fue anunciado por el FC Barcelona, desde un comienzo se reveló que el ecuatoriano llega para jugar en el equipo filial. El tricolor deberá estar en el Barca Athletic y ahí ganarse un espacio que poco a poco lo catapulte a jugar en primera.

Josué Caicedo buscará llegar a la primera división en los próximos meses, puesto que, su acuerdo inicial apenas es de una temporada a préstamo; si el ecuatoriano convence en el filial, el jugador tricolor será comprado de manera definitiva y así se podrá quedar.

El valor de mercado de Josué Caicedo y dónde juega

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Josué Caicedo actualmente tiene un valor de mercado de 300.000 euros y se espera que en los siguientes meses esta cifra pueda mejorar. El jugador se ha destacado más jugando como lateral por la banda izquierda.

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¿Josué Caicedo jugará en el FC Barcelona?

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En síntesis:

  • Josué Caicedo llegó a préstamo al FC Barcelona desde Liga de Quito.
  • Josué Caicedo reveló que su ídolo en el club catalán es Alejandro Balde.
  • 300.000 euros es el valor de mercado del lateral ecuatoriano Josué Caicedo.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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