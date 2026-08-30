Con Bellingham de figura, Mourinho ya firmó su mejor inicio en Real Madrid

La casa blanca se jugaba su puntaje ideal ante el Málaga. Real Madrid, decidido a meter presión a la espera del Barcelona vs. Rayo del lunes.

Real Madrid se mide al Málaga por la tercera jornada de LaLiga. Tras derrotar a Espanyol y Real Sociedad, los hombres de José Mourinho se enfrentaban a uno de los recién ascendidos a la primera categoría. Partido para meter presión al Barcelona, que jugará el día lunes ante Rayo Vallcano como local. La victoria da a The Special One su mejor inicio en el club.

Es la primera vez donde un Real Madrid de Mourinho gana sus tres primeros partidos de LaLiga. En 2010 arrancó con 7 de 9 tras empatar con Mallorca en el inicio del torneo. Un año más tarde, caería ante Levante en la fecha 3. Por último, en la campaña 2012/2013 perdió en Getafe y empató ante Valencia en el inicio del certamen. Este curso, los triunfos ante Espanyol, Real Sociedad y Málaga marcan algo nunca antes visto en los tiempos del Special One en primera división.

Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Camavinga; Bellingham, Brahim, Vinicius y Mbappé. Estos fueron los elegidos por José Mourinho en un final de semana donde la casa blanca tuvo hasta tres partidos si repasamos lo ocurrido ante Espanyol el sábado pasado. Se viene Betis el viernes y había que hacer algunos cambio de cara al comienzo de las rotaciones.

“Ha habido jugadores, y no me canso de repetirlo, que han tenido pretemporadas diferentes, pero tenemos una plantilla fuerte y con soluciones para compensar estos pequeños problemas”, declaraba el portugués sobre el inicio de campaña y los diferentes procesos de preparación que tienen sus jugadores tras el Mundial.

Bellingham, el mejor jugador de Real Madrid en este inicio de campaña: GETTY

Recordemos que Real Madrid espera recuperar algunos lesionados en las próximas jornadas. Jugadores como Endrick o Aurelien Tchouaemni podrían meterse en la convocatoria ante Real betis, mientras que otros como Raúl Asencio, Rodrygo o Eder Militao todavía tendrán que esperar, incluso en algunos casos, varios meses de cara a unirse al dia a dia del equipo. A la espera de lo que ocurra, Mourinho ya tiene su mejor inicio en el club.

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