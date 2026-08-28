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Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Espanyol por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online

Real Sociedad y Espanyol se enfrentan en el Estadio Reale Arena. Los detalles de la televisación.

Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Espanyol por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online
Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Espanyol por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online

Real Sociedad y Espanyol se enfrentan en el Estadio Reale Arena. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad todavía no ganó en el arranque de LaLiga y el margen para seguir esperando se achica cada fecha.

El equipo de Zubieta es el único que no suma en las primeras dos jornadas y necesita reaccionar ante su gente. Espanyol, en cambio, llega con la chance de meterse en la mitad alta de la tabla si saca un resultado positivo en el Reale Arena.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 19:00 hs
  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 13:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 10:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia
  • Perú: DIRECTV Sports Peru
  • Chile: DIRECTV Sports Chile
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

La actualidad de ambos equipos

La Real perdió sus dos partidos, primero 1-4 ante Real Madrid y después 0-1 frente al Betis, y quedó última con apenas 0 puntos en 2 presentaciones. La falta de gol y los errores en defensa encendieron las alarmas rápido, apenas empezó la temporada.

Espanyol tuvo un arranque más parejo: cayó 1-2 con Real Madrid pero se repuso con un contundente 3-0 sobre Levante como local. Con 3 puntos está octavo, en una zona que le sirve para agarrar confianza antes de viajar a San Sebastián.

El historial entre Real Sociedad y Espanyol

El historial entre ambos tiene 55 antecedentes y una clara ventaja para la Real Sociedad, que ganó 26 veces contra 14 de Espanyol, con 15 empates de por medio. En goles también manda el equipo vasco, 72 contra 55. Los últimos cruces vinieron parejos: el más reciente terminó 1-1 en Cornellà y antes hubo un 2-2 en San Sebastián, señal de que la diferencia histórica no se traduce en los resultados más actuales.

FechaPartidoResultadoTorneo
23/05/2026Espanyol vs. Real Sociedad1-1Primera División
24/08/2025Real Sociedad vs. Espanyol2-2Primera División
09/02/2025Real Sociedad vs. Espanyol2-1Primera División
24/08/2024Espanyol vs. Real Sociedad0-1Primera División
13/02/2023Espanyol vs. Real Sociedad2-3Primera División
18/09/2022Real Sociedad vs. Espanyol2-1Primera División
04/04/2022Real Sociedad vs. Espanyol1-0Primera División
28/11/2021Espanyol vs. Real Sociedad1-0Primera División
02/07/2020Real Sociedad vs. Espanyol2-1Primera División
22/01/2020Real Sociedad vs. Espanyol2-0Copa del Rey

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Alavés vs. VillarrealViernes 28 de agosto13:3016:3021:30
Levante vs. BetisSábado 29 de agosto09:0012:0017:00
Sevilla vs. Atlético de MadridSábado 29 de agosto13:3016:3021:30
Real Madrid vs. MálagaDomingo 30 de agosto09:0012:0017:00
Deportivo La Coruña vs. ValenciaDomingo 30 de agosto11:3014:3019:30
Celta vs. Athletic BilbaoDomingo 30 de agosto13:3016:3021:30
Osasuna vs. GetafeLunes 31 de agosto11:3014:3019:30
Barcelona vs. Rayo VallecanoLunes 31 de agosto13:3016:3021:30

En síntesis

  • Real Sociedad y Espanyol se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Real Sociedad suma 0 puntos en el torneo.
  • Espanyol suma 3 puntos en el torneo.
redaccion-bolavip
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