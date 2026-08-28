Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Espanyol por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online

Real Sociedad y Espanyol se enfrentan en el Estadio Reale Arena. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad y Espanyol se enfrentan en el Estadio Reale Arena. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad todavía no ganó en el arranque de LaLiga y el margen para seguir esperando se achica cada fecha.

El equipo de Zubieta es el único que no suma en las primeras dos jornadas y necesita reaccionar ante su gente. Espanyol, en cambio, llega con la chance de meterse en la mitad alta de la tabla si saca un resultado positivo en el Reale Arena.

Horario del partido

Hora local del estadio: 19:00 hs

19:00 hs México (CDMX): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (ET): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (PT): 10:00 hs

10:00 hs Argentina: 14:00 hs

14:00 hs Colombia: 12:00 hs

12:00 hs Perú: 12:00 hs

12:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina

DIRECTV Sports Argentina Colombia: DIRECTV Sports Colombia

DIRECTV Sports Colombia Perú: DIRECTV Sports Peru

DIRECTV Sports Peru Chile: DIRECTV Sports Chile

DIRECTV Sports Chile España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

La actualidad de ambos equipos

La Real perdió sus dos partidos, primero 1-4 ante Real Madrid y después 0-1 frente al Betis, y quedó última con apenas 0 puntos en 2 presentaciones. La falta de gol y los errores en defensa encendieron las alarmas rápido, apenas empezó la temporada.

Espanyol tuvo un arranque más parejo: cayó 1-2 con Real Madrid pero se repuso con un contundente 3-0 sobre Levante como local. Con 3 puntos está octavo, en una zona que le sirve para agarrar confianza antes de viajar a San Sebastián.

Publicidad

El historial entre Real Sociedad y Espanyol

El historial entre ambos tiene 55 antecedentes y una clara ventaja para la Real Sociedad, que ganó 26 veces contra 14 de Espanyol, con 15 empates de por medio. En goles también manda el equipo vasco, 72 contra 55. Los últimos cruces vinieron parejos: el más reciente terminó 1-1 en Cornellà y antes hubo un 2-2 en San Sebastián, señal de que la diferencia histórica no se traduce en los resultados más actuales.

Fecha Partido Resultado Torneo 23/05/2026 Espanyol vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 24/08/2025 Real Sociedad vs. Espanyol 2-2 Primera División 09/02/2025 Real Sociedad vs. Espanyol 2-1 Primera División 24/08/2024 Espanyol vs. Real Sociedad 0-1 Primera División 13/02/2023 Espanyol vs. Real Sociedad 2-3 Primera División 18/09/2022 Real Sociedad vs. Espanyol 2-1 Primera División 04/04/2022 Real Sociedad vs. Espanyol 1-0 Primera División 28/11/2021 Espanyol vs. Real Sociedad 1-0 Primera División 02/07/2020 Real Sociedad vs. Espanyol 2-1 Primera División 22/01/2020 Real Sociedad vs. Espanyol 2-0 Copa del Rey

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Alavés vs. Villarreal Viernes 28 de agosto 13:30 16:30 21:30 Levante vs. Betis Sábado 29 de agosto 09:00 12:00 17:00 Sevilla vs. Atlético de Madrid Sábado 29 de agosto 13:30 16:30 21:30 Real Madrid vs. Málaga Domingo 30 de agosto 09:00 12:00 17:00 Deportivo La Coruña vs. Valencia Domingo 30 de agosto 11:30 14:30 19:30 Celta vs. Athletic Bilbao Domingo 30 de agosto 13:30 16:30 21:30 Osasuna vs. Getafe Lunes 31 de agosto 11:30 14:30 19:30 Barcelona vs. Rayo Vallecano Lunes 31 de agosto 13:30 16:30 21:30

En síntesis