Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Espanyol por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online

Real Sociedad y Espanyol se enfrentan en el Estadio Reale Arena. Los detalles de la televisación.
Real Sociedad todavía no ganó en el arranque de LaLiga y el margen para seguir esperando se achica cada fecha.
El equipo de Zubieta es el único que no suma en las primeras dos jornadas y necesita reaccionar ante su gente. Espanyol, en cambio, llega con la chance de meterse en la mitad alta de la tabla si saca un resultado positivo en el Reale Arena.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 19:00 hs
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 13:00 hs
- Estados Unidos (PT): 10:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 13:00 hs
- España: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia
- Perú: DIRECTV Sports Peru
- Chile: DIRECTV Sports Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
La Real perdió sus dos partidos, primero 1-4 ante Real Madrid y después 0-1 frente al Betis, y quedó última con apenas 0 puntos en 2 presentaciones. La falta de gol y los errores en defensa encendieron las alarmas rápido, apenas empezó la temporada.
Espanyol tuvo un arranque más parejo: cayó 1-2 con Real Madrid pero se repuso con un contundente 3-0 sobre Levante como local. Con 3 puntos está octavo, en una zona que le sirve para agarrar confianza antes de viajar a San Sebastián.
El historial entre Real Sociedad y Espanyol
El historial entre ambos tiene 55 antecedentes y una clara ventaja para la Real Sociedad, que ganó 26 veces contra 14 de Espanyol, con 15 empates de por medio. En goles también manda el equipo vasco, 72 contra 55. Los últimos cruces vinieron parejos: el más reciente terminó 1-1 en Cornellà y antes hubo un 2-2 en San Sebastián, señal de que la diferencia histórica no se traduce en los resultados más actuales.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/05/2026
|Espanyol vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|24/08/2025
|Real Sociedad vs. Espanyol
|2-2
|Primera División
|09/02/2025
|Real Sociedad vs. Espanyol
|2-1
|Primera División
|24/08/2024
|Espanyol vs. Real Sociedad
|0-1
|Primera División
|13/02/2023
|Espanyol vs. Real Sociedad
|2-3
|Primera División
|18/09/2022
|Real Sociedad vs. Espanyol
|2-1
|Primera División
|04/04/2022
|Real Sociedad vs. Espanyol
|1-0
|Primera División
|28/11/2021
|Espanyol vs. Real Sociedad
|1-0
|Primera División
|02/07/2020
|Real Sociedad vs. Espanyol
|2-1
|Primera División
|22/01/2020
|Real Sociedad vs. Espanyol
|2-0
|Copa del Rey
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Alavés vs. Villarreal
|Viernes 28 de agosto
|13:30
|16:30
|21:30
|Levante vs. Betis
|Sábado 29 de agosto
|09:00
|12:00
|17:00
|Sevilla vs. Atlético de Madrid
|Sábado 29 de agosto
|13:30
|16:30
|21:30
|Real Madrid vs. Málaga
|Domingo 30 de agosto
|09:00
|12:00
|17:00
|Deportivo La Coruña vs. Valencia
|Domingo 30 de agosto
|11:30
|14:30
|19:30
|Celta vs. Athletic Bilbao
|Domingo 30 de agosto
|13:30
|16:30
|21:30
|Osasuna vs. Getafe
|Lunes 31 de agosto
|11:30
|14:30
|19:30
|Barcelona vs. Rayo Vallecano
|Lunes 31 de agosto
|13:30
|16:30
|21:30
En síntesis
- Real Sociedad y Espanyol se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Real Sociedad suma 0 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 3 puntos en el torneo.