Jorge Valdano candidateó a Mbappé al Balón de Oro: “Es más difícil”

El argentino no duda del nivel de Mbappé. Entiende que incluso puede merecer más el Balón de Oro que otros por su difícil contexto.

Jorge Valdano es uno de los apoyos de José Mourinho alrededor de la candidatura de Kylian Mbappé para el Balón de Oro 2026. Todo ello, después de esta gran actuación del futbolista francés en la victoria por 4-0 de Real Madrid frente al Málaga en el estadio Santiago Bernabéu. Entiende que su rendimiento individual y estado de forma le justifican para la gala del próximo 26 de octubre en Londres.

“No me extraña que Mbappé sea uno de los candidatos a levantar el Balón de Oro… Dicen… ‘no, pero no ganó ningún título’. Pues, mucho más difícil meter goles en un equipo que no se encuentra como equipo”, empezaba Valdano en declaraciones entregadas a Movistar. No duda de que el rendimiento individual del francés le ha servido para ser candidateado como uno de los mejores jugadores del año.

Entiende que ahora mismo pocos futbolistas tienen su momento de forma. También que es difícil pedirle más en cuanto a lo individual se refiere: “Mbappé me parece un pura sangre que está en el mejor momento de su carrera, en un momento de plenitud absoluta por edad, por confianza y por categoría… Es verdad, es el año que mejor ha empezado Mbappé. Y no olvidemos que el primer año fue máximo goleador de Europa y el año pasado máximo goleador de LaLiga. O sea, es difícil pedirle más a un jugador”.

El debate se instaló en la capital española 24 horas antes del partido frente al Málaga. José Mourinho cuestionó los métodos de elección de este nuevo Balón de Oro y señaló que Mbappé, a pesar de no tener grandes títulos colectivos, contaba con números absolutamente dignos de quedarse con el primer Balón de Oro de su carrera. A sus 27 años, la ausencia de grandes premios individuales e igualmente de la UEFA Champions League es el talón de Aquiles de una carrera dorada en sus inicios.

Mbappé convence a Jorge valdano de cara al Balón de Oro 2026: GETTY

A lo largo de las próximas semanas, tanto la revista France Football como la UEFA anunciarán a los nominados finales para una edición más que pareja desde la previa. Si bien existen nombres como Rodri, Lamine Yamal, Michael Olise, Harry Kane o incluso Kvaratskhelia con grandes registros para la candidatura, no hay un ganador que genere el consenso general de otros años. Es ahí donde tanto Mourinho como Valdano entienden que Mbappé más que nunca puede tener chances.

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Mourinho ya tiene su mejor arranque en el Real Madrid

El entrenador portugués jamás había comenzado una temporada con la Casa Blanca del fútbol ganando sus tres primeros partidos de LaLiga. A la espera de lo que ocurra con el Barcelona en las próximas horas ante el Rayo Vallecano, el Real Madrid es líder de un campeonato donde no pisaba la primera posición desde hace varios meses. Se viene el Real Betis el viernes como primer gran partido competitivo.

Ante el Málaga, seguramente vimos los mejores minutos del equipo de Mourinho en esta temporada. Todo ello en un encuentro que sobre el minuto 30 ya se encontraba absolutamente sentenciado y con grandes rendimientos individuales por parte de nombres como Kylian Mbappé o Jude Bellingham. La Casa Blanca del fútbol disfruta de sus mejores semanas en meses y ya mira el encuentro frente a los sevillanos como visitante.

Datos claves

Jorge Valdano respaldó la candidatura de Kylian Mbappé para ganar el Balón de Oro 2026.

respaldó la candidatura de para ganar el Balón de Oro 2026. El Real Madrid derrotó 4-0 al Málaga en el estadio Santiago Bernabéu por LaLiga.

en el estadio Santiago Bernabéu por LaLiga. José Mourinho consiguió su mejor arranque con tres victorias consecutivas en el Real Madrid.