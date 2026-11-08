Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Barcelona por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Atlético de Madrid recibe a Barcelona este domingo 8 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Es el partido que puede reacomodar la punta de LaLiga. El Barcelona llega como líder y con la chance de sacarle distancia a un rival directo en la pelea por el título.
Apenas dos puntos separan a ambos en la tabla, así que no es un cruce más: el que gane puede meterse de lleno en la cima y dejar al otro con la obligación de reaccionar.
La actualidad de ambos equipos
El Atlético de Madrid venía mostrando solidez, con dos triunfos seguidos ante Levante y Deportivo, pero el golpe llegó el fin de semana pasado ante el Bayern, que le ganó 2-0 en casa. Esa derrota cortó el envión y ahora necesita responder de local para no perderle pisada a los de arriba.
El Barcelona, en cambio, llega lanzado. Goleó 6-1 al Alavés y después le metió 3-0 a Villa, dos funciones que confirman a un equipo que convierte mucho y que no afloja el acelerador pese a algún traspié reciente ante el Real Madrid. Llega primero, con 30 puntos en 11 fechos, y con el folleto que pide una víctima más para seguir arriba.
El historial entre Atlético de Madrid y Barcelona
El historial es ampliamente favorable al Barcelona: de 81 enfrentamientos, ganó 42 contra 21 del Atlético, con 18 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 154 tantos convertidos contra 111 del rival.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/04/2026
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|1-2
|UEFA Champions League
|08/04/2026
|Barcelona vs. Atlético de Madrid
|0-2
|UEFA Champions League
|04/04/2026
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|1-2
|Primera División
|03/03/2026
|Barcelona vs. Atlético de Madrid
|3-0
|Copa del Rey
|12/02/2026
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|4-0
|Copa del Rey
|02/12/2025
|Barcelona vs. Atlético de Madrid
|3-1
|Primera División
|02/04/2025
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|0-1
|Copa del Rey
|16/03/2025
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|2-4
|Primera División
|25/02/2025
|Barcelona vs. Atlético de Madrid
|4-4
|Copa del Rey
|21/12/2024
|Barcelona vs. Atlético de Madrid
|1-2
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Elche vs. Betis
|Domingo 8 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|Domingo 8 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Villarreal vs. Getafe
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Celta vs. Levante
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
En síntesis
- Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Atlético de Madrid suma 28 puntos en el torneo.
- Barcelona suma 30 puntos en el torneo.