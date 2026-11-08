Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Barcelona por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Atlético de Madrid recibe a Barcelona este domingo 8 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Es el partido que puede reacomodar la punta de LaLiga. El Barcelona llega como líder y con la chance de sacarle distancia a un rival directo en la pelea por el título.

Apenas dos puntos separan a ambos en la tabla, así que no es un cruce más: el que gane puede meterse de lleno en la cima y dejar al otro con la obligación de reaccionar.

La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid venía mostrando solidez, con dos triunfos seguidos ante Levante y Deportivo, pero el golpe llegó el fin de semana pasado ante el Bayern, que le ganó 2-0 en casa. Esa derrota cortó el envión y ahora necesita responder de local para no perderle pisada a los de arriba.

El Barcelona, en cambio, llega lanzado. Goleó 6-1 al Alavés y después le metió 3-0 a Villa, dos funciones que confirman a un equipo que convierte mucho y que no afloja el acelerador pese a algún traspié reciente ante el Real Madrid. Llega primero, con 30 puntos en 11 fechos, y con el folleto que pide una víctima más para seguir arriba.

El historial entre Atlético de Madrid y Barcelona

El historial es ampliamente favorable al Barcelona: de 81 enfrentamientos, ganó 42 contra 21 del Atlético, con 18 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 154 tantos convertidos contra 111 del rival.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/04/2026 Atlético de Madrid vs. Barcelona 1-2 UEFA Champions League 08/04/2026 Barcelona vs. Atlético de Madrid 0-2 UEFA Champions League 04/04/2026 Atlético de Madrid vs. Barcelona 1-2 Primera División 03/03/2026 Barcelona vs. Atlético de Madrid 3-0 Copa del Rey 12/02/2026 Atlético de Madrid vs. Barcelona 4-0 Copa del Rey 02/12/2025 Barcelona vs. Atlético de Madrid 3-1 Primera División 02/04/2025 Atlético de Madrid vs. Barcelona 0-1 Copa del Rey 16/03/2025 Atlético de Madrid vs. Barcelona 2-4 Primera División 25/02/2025 Barcelona vs. Atlético de Madrid 4-4 Copa del Rey 21/12/2024 Barcelona vs. Atlético de Madrid 1-2 Primera División

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Elche vs. Betis Domingo 8 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano Domingo 8 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Villarreal vs. Getafe Domingo 8 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Celta vs. Levante Domingo 8 de noviembre 11:30 14:30 18:30

En síntesis