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Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Barcelona por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Atlético vs. Barcelona, LaLiga
Atlético vs. Barcelona, LaLiga

Atlético de Madrid recibe a Barcelona este domingo 8 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Es el partido que puede reacomodar la punta de LaLiga. El Barcelona llega como líder y con la chance de sacarle distancia a un rival directo en la pelea por el título.

Apenas dos puntos separan a ambos en la tabla, así que no es un cruce más: el que gane puede meterse de lleno en la cima y dejar al otro con la obligación de reaccionar.

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La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid venía mostrando solidez, con dos triunfos seguidos ante Levante y Deportivo, pero el golpe llegó el fin de semana pasado ante el Bayern, que le ganó 2-0 en casa. Esa derrota cortó el envión y ahora necesita responder de local para no perderle pisada a los de arriba.

El Barcelona, en cambio, llega lanzado. Goleó 6-1 al Alavés y después le metió 3-0 a Villa, dos funciones que confirman a un equipo que convierte mucho y que no afloja el acelerador pese a algún traspié reciente ante el Real Madrid. Llega primero, con 30 puntos en 11 fechos, y con el folleto que pide una víctima más para seguir arriba.

El historial entre Atlético de Madrid y Barcelona

El historial es ampliamente favorable al Barcelona: de 81 enfrentamientos, ganó 42 contra 21 del Atlético, con 18 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 154 tantos convertidos contra 111 del rival.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/04/2026Atlético de Madrid vs. Barcelona1-2UEFA Champions League
08/04/2026Barcelona vs. Atlético de Madrid0-2UEFA Champions League
04/04/2026Atlético de Madrid vs. Barcelona1-2Primera División
03/03/2026Barcelona vs. Atlético de Madrid3-0Copa del Rey
12/02/2026Atlético de Madrid vs. Barcelona4-0Copa del Rey
02/12/2025Barcelona vs. Atlético de Madrid3-1Primera División
02/04/2025Atlético de Madrid vs. Barcelona0-1Copa del Rey
16/03/2025Atlético de Madrid vs. Barcelona2-4Primera División
25/02/2025Barcelona vs. Atlético de Madrid4-4Copa del Rey
21/12/2024Barcelona vs. Atlético de Madrid1-2Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Elche vs. BetisDomingo 8 de noviembre07:0010:0014:00
Real Sociedad vs. Rayo VallecanoDomingo 8 de noviembre09:1512:1516:15
Villarreal vs. GetafeDomingo 8 de noviembre11:3014:3018:30
Celta vs. LevanteDomingo 8 de noviembre11:3014:3018:30

En síntesis

  • Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Atlético de Madrid suma 28 puntos en el torneo.
  • Barcelona suma 30 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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