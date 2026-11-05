Sorpresa en Ecuador: Leonardo Campana volvería a LigaPro en el 2027

Leonardo Campana no atraviesa su mejor momento en el New England Revolution en la MLS y ahora, sorpresivamente, el delantero ecuatoriano aparece en el radar de LigaPro para regresar al país en la próxima temporada.
Según informó el periodista Andrés Espín, Leonardo Campana sería nuevo jugador de Independiente del Valle para 2027, con negociaciones adelantadas y la posibilidad de firmar un contrato hasta diciembre de 2030. El ex Barcelona volvería al país tras irse en el 2019 con pasos por Portugal, Inglaterra, Suiza y Estados Unidos.
El atacante de la Selección de Ecuador ya es relacionado con un segundo club para el siguiente año. Anteriormente, Atlético Nacional de Colombia apareció entre rumores, aunque todavía habrá que conocer las condiciones económicas que exigiría New England Revolution.
Campana no ha tenido continuidad durante este año debido a una nueva lesión muscular sufrida hace pocos meses, perdiendo así la titularidad. Su mejor temporada continúa siendo la que protagonizó con Inter Miami, donde fue campeón de la Leagues Cup.
No sería la primera vez que Independiente del Valle apuesta por recuperar a un ecuatoriano que milita en el exterior. El club ya lo hizo con Djorkaeff Reasco, quien terminó convirtiéndose en una pieza importante y anotó varios goles decisivos este 2026.
Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026
Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.
Leonardo Campana – Inter Miami. Foto: Getty.
En resumen
- Operación retorno a largo plazo: Sin la regularidad deseada en el New England Revolution de la MLS tras superar una lesión muscular, el delantero tricolor Leonardo Campana tiene negociaciones muy avanzadas para regresar a la LigaPro en 2027 como nuevo fichaje estrella de Independiente del Valle, club que le ofrecería un contrato extenso hasta diciembre de 2030.
- Fin a una travesía de ocho años en el exterior: El artillero de 26 años, quien fue campeón y figura con Barcelona SC antes de emigrar en 2019, pondría fin a su periplo internacional tras militar en el fútbol de Inglaterra, Portugal, Suiza y la MLS (donde brilló y fue campeón de Leagues Cup con el Inter Miami).
- La fórmula de relanzamiento de los ‘Rayados’: IDV busca repetir el exitoso modelo de rescate deportivo que implementó este año con Djorkaeff Reasco; además, la directiva negriazul le ganaría la pulseada a otros interesados del continente como Atlético Nacional de Colombia, posicionando a Campana nuevamente cerca de la Selección de Ecuador.