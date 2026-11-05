Sorpresa en Ecuador: Leonardo Campana volvería a LigaPro en el 2027

El delantero Leonardo Campana podría regresar al fútbol ecuatoriano para la siguiente temporada en otro grande de LigaPro.

Leonardo Campana no atraviesa su mejor momento en el New England Revolution en la MLS y ahora, sorpresivamente, el delantero ecuatoriano aparece en el radar de LigaPro para regresar al país en la próxima temporada.

Según informó el periodista Andrés Espín, Leonardo Campana sería nuevo jugador de Independiente del Valle para 2027, con negociaciones adelantadas y la posibilidad de firmar un contrato hasta diciembre de 2030. El ex Barcelona volvería al país tras irse en el 2019 con pasos por Portugal, Inglaterra, Suiza y Estados Unidos.

El atacante de la Selección de Ecuador ya es relacionado con un segundo club para el siguiente año. Anteriormente, Atlético Nacional de Colombia apareció entre rumores, aunque todavía habrá que conocer las condiciones económicas que exigiría New England Revolution.

Campana no ha tenido continuidad durante este año debido a una nueva lesión muscular sufrida hace pocos meses, perdiendo así la titularidad. Su mejor temporada continúa siendo la que protagonizó con Inter Miami, donde fue campeón de la Leagues Cup.

No sería la primera vez que Independiente del Valle apuesta por recuperar a un ecuatoriano que milita en el exterior. El club ya lo hizo con Djorkaeff Reasco, quien terminó convirtiéndose en una pieza importante y anotó varios goles decisivos este 2026.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

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Leonardo Campana – Inter Miami. Foto: Getty.

En resumen