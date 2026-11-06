Luis Amarilla tendría avanzada su vuelta a Ecuador para el 2027

El delantero paraguayo Luis Amarilla podría volver al fútbol ecuatoriano para el 2027 pero lejos de Liga de Quito.

Parece que 2027 marcará el regreso de Luis Amarilla al fútbol ecuatoriano y en concreto al Astillero. El delantero paraguayo vuelve a aparecer en los rumores del mercado de fichajes y ahora sería otro grande del país el que se lo quedaría.

Luis Amarilla estaría en negociaciones con Barcelona SC para la temporada 2027, según las últimas informaciones del mercado. El atacante tiene poco rodaje en Juventude de Brasil, donde juega cedido desde Cerro Porteño de Paraguay.

Amarilla dejó un gran recuerdo en Liga de Quito durante 2021, cuando fue campeón de la Supercopa Ecuador siendo goleador. Su rendimiento le permitió posteriormente ser vendido al fútbol mexicano aunque desde entonces su nombre ha aparecido relacionado con Liga, Emelec y Barcelona SC.

La posible llegada del paraguayo también alimentaría los rumores sobre una salida de Darío Benedetto. Aunque Barcelona SC tendría intenciones de renovar al argentino, su continuidad no estaría asegurada y empiezan a sonar el plan B, mientras Tomás Rodríguez seguiría perfilándose como titular.

Actualmente, Luis Amarilla registra un gol en ocho partidos disputados en la Serie B de Brasil con Juventude. En el balance de las últimas tres temporadas, el delantero paraguayo acumula 16 tantos en más de 80 encuentros, en México, Paraguay y Brasil.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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