Alineaciones de Atlético de Madrid y Barcelona por la LaLiga: formaciones probables

Atlético de Madrid recibe a Barcelona este domingo 8 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Atlético de Madrid viene de ganarle 2-0 a Levante y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Barcelona viene de ganarle 6-1 a Alavés y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlético de Madrid y Barcelona
Atlético de Madrid (4-2-3-1): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Álex Grimaldo, Koke, Lee Kang-in, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Álex Baena. DT: Diego Simeone.
Barcelona (4-2-3-1): Joan García, Brian Fariñas Pérez, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Pedri, Fermín López, Marc Bernal, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.
Bajas y ausentes de Atlético de Madrid y Barcelona
Atlético de Madrid:
- Johnny (lesión muscular)
Barcelona:
- Dani Olmo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Xavi Espart (lesión de tobillo; vuelve a principios de enero de 2027)
- Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)
- Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
La previa de Atlético de Madrid y Barcelona: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Historial: 81 cruces — Atlético de Madrid ganó 21, Barcelona ganó 42 y empataron 18
- Último antecedente: 14/04/2026: Atlético de Madrid 1-2 Barcelona
- Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Getafe, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Barcelona: vs. Villarreal, domingo 22 de noviembre