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Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este domingo 20 de septiembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Atlético vs. Real Madrid, LaLiga
Atlético vs. Real Madrid, LaLiga

El derbi madrileño llega con Diego Simeone necesitado de reafirmar que su equipo puede pelear arriba, y el domingo 20 de septiembre el Real Madrid visita el Estadio Riyadh Air Metropolitano con la chance de estirar su arranque perfecto en LaLiga.

Es la séptima fecha del campeonato y ya hay diferencias claras en la tabla: dos puntos separan a los rivales, con el Real Madrid como favorito para llevarse un triunfo que lo deje aún más arriba.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 08:15 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:15 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:15 hs
  • Argentina: 11:15 hs
  • Colombia: 09:15 hs
  • Perú: 09:15 hs
  • Chile: 11:15 hs
  • España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid llega entero. Viene de golear 4-0 a Osasuna en el Metropolitano y antes había ganado 3-0 como visitante frente a la Real Sociedad, aunque en el medio se llevó un golpe al caer 1-2 ante el Liverpool. Con 13 puntos y el cuarto puesto, el equipo de Simeone necesita un triunfo de peso para meterse en la discusión por los primeros lugares.

El Real Madrid no pierde pisada. Ganó los tres partidos que jugó antes de este cruce: 3-2 en Elche, 4-1 ante Rayo Vallecano en el Bernabéu y 2-1 frente al Inter. Con 15 puntos y la segunda posición, el equipo llega como candidato a llevarse el clásico y a marcar distancia en la tabla.

El historial entre Atlético de Madrid y Real Madrid

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Real Madrid: de 86 enfrentamientos, ganó 46, mientras que el Atlético se quedó con 16 y hubo 26 empates. La diferencia también se nota en los goles, 147 contra 99 a favor del conjunto blanco.

En los cruces más recientes hubo de todo. El Atlético dio el golpe con un 5-2 en septiembre de 2025, pero el Real Madrid respondió después con dos triunfos consecutivos, el último por 3-2 en marzo pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/03/2026Real Madrid vs. Atlético de Madrid3-2Primera División
08/01/2026Atlético de Madrid vs. Real Madrid1-2Super Cup
27/09/2025Atlético de Madrid vs. Real Madrid5-2Primera División
12/03/2025Atlético de Madrid vs. Real Madrid1-0UEFA Champions League
04/03/2025Real Madrid vs. Atlético de Madrid2-1UEFA Champions League
08/02/2025Real Madrid vs. Atlético de Madrid1-1Primera División
29/09/2024Atlético de Madrid vs. Real Madrid1-1Primera División
04/02/2024Real Madrid vs. Atlético de Madrid1-1Primera División
18/01/2024Atlético de Madrid vs. Real Madrid4-2Copa del Rey
10/01/2024Real Madrid vs. Atlético de Madrid5-3Super Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Celta vs. Racing de SantanderSábado 19 de septiembre10:3013:3018:30
Sevilla vs. BarcelonaSábado 19 de septiembre13:0016:0021:00
Getafe vs. MálagaDomingo 20 de septiembre06:0009:0014:00
Deportivo La Coruña vs. BetisDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. LevanteDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Valencia vs. Real SociedadDomingo 20 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Atlético de Madrid suma 13 puntos en el torneo.
  • Real Madrid suma 15 puntos tras vencer a Elche, Rayo y Inter.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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