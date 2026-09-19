Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

El derbi madrileño llega con Diego Simeone necesitado de reafirmar que su equipo puede pelear arriba, y el domingo 20 de septiembre el Real Madrid visita el Estadio Riyadh Air Metropolitano con la chance de estirar su arranque perfecto en LaLiga.
Es la séptima fecha del campeonato y ya hay diferencias claras en la tabla: dos puntos separan a los rivales, con el Real Madrid como favorito para llevarse un triunfo que lo deje aún más arriba.
Horario del partido
- México (CDMX): 08:15 hs
- Estados Unidos (ET): 10:15 hs
- Estados Unidos (PT): 07:15 hs
- Argentina: 11:15 hs
- Colombia: 09:15 hs
- Perú: 09:15 hs
- Chile: 11:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El Atlético de Madrid llega entero. Viene de golear 4-0 a Osasuna en el Metropolitano y antes había ganado 3-0 como visitante frente a la Real Sociedad, aunque en el medio se llevó un golpe al caer 1-2 ante el Liverpool. Con 13 puntos y el cuarto puesto, el equipo de Simeone necesita un triunfo de peso para meterse en la discusión por los primeros lugares.
El Real Madrid no pierde pisada. Ganó los tres partidos que jugó antes de este cruce: 3-2 en Elche, 4-1 ante Rayo Vallecano en el Bernabéu y 2-1 frente al Inter. Con 15 puntos y la segunda posición, el equipo llega como candidato a llevarse el clásico y a marcar distancia en la tabla.
El historial entre Atlético de Madrid y Real Madrid
El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Real Madrid: de 86 enfrentamientos, ganó 46, mientras que el Atlético se quedó con 16 y hubo 26 empates. La diferencia también se nota en los goles, 147 contra 99 a favor del conjunto blanco.
En los cruces más recientes hubo de todo. El Atlético dio el golpe con un 5-2 en septiembre de 2025, pero el Real Madrid respondió después con dos triunfos consecutivos, el último por 3-2 en marzo pasado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/03/2026
|Real Madrid vs. Atlético de Madrid
|3-2
|Primera División
|08/01/2026
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|1-2
|Super Cup
|27/09/2025
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|5-2
|Primera División
|12/03/2025
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|1-0
|UEFA Champions League
|04/03/2025
|Real Madrid vs. Atlético de Madrid
|2-1
|UEFA Champions League
|08/02/2025
|Real Madrid vs. Atlético de Madrid
|1-1
|Primera División
|29/09/2024
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|1-1
|Primera División
|04/02/2024
|Real Madrid vs. Atlético de Madrid
|1-1
|Primera División
|18/01/2024
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|4-2
|Copa del Rey
|10/01/2024
|Real Madrid vs. Atlético de Madrid
|5-3
|Super Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Celta vs. Racing de Santander
|Sábado 19 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Sevilla vs. Barcelona
|Sábado 19 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Málaga
|Domingo 20 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Levante
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Valencia vs. Real Sociedad
|Domingo 20 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Atlético de Madrid suma 13 puntos en el torneo.
- Real Madrid suma 15 puntos tras vencer a Elche, Rayo y Inter.