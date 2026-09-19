Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este domingo 20 de septiembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El derbi madrileño llega con Diego Simeone necesitado de reafirmar que su equipo puede pelear arriba, y el domingo 20 de septiembre el Real Madrid visita el Estadio Riyadh Air Metropolitano con la chance de estirar su arranque perfecto en LaLiga.

Es la séptima fecha del campeonato y ya hay diferencias claras en la tabla: dos puntos separan a los rivales, con el Real Madrid como favorito para llevarse un triunfo que lo deje aún más arriba.

Horario del partido

México (CDMX): 08:15 hs

08:15 hs Estados Unidos (ET): 10:15 hs

10:15 hs Estados Unidos (PT): 07:15 hs

07:15 hs Argentina: 11:15 hs

11:15 hs Colombia: 09:15 hs

09:15 hs Perú: 09:15 hs

09:15 hs Chile: 11:15 hs

11:15 hs España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid llega entero. Viene de golear 4-0 a Osasuna en el Metropolitano y antes había ganado 3-0 como visitante frente a la Real Sociedad, aunque en el medio se llevó un golpe al caer 1-2 ante el Liverpool. Con 13 puntos y el cuarto puesto, el equipo de Simeone necesita un triunfo de peso para meterse en la discusión por los primeros lugares.

El Real Madrid no pierde pisada. Ganó los tres partidos que jugó antes de este cruce: 3-2 en Elche, 4-1 ante Rayo Vallecano en el Bernabéu y 2-1 frente al Inter. Con 15 puntos y la segunda posición, el equipo llega como candidato a llevarse el clásico y a marcar distancia en la tabla.

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El historial entre Atlético de Madrid y Real Madrid

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Real Madrid: de 86 enfrentamientos, ganó 46, mientras que el Atlético se quedó con 16 y hubo 26 empates. La diferencia también se nota en los goles, 147 contra 99 a favor del conjunto blanco.

En los cruces más recientes hubo de todo. El Atlético dio el golpe con un 5-2 en septiembre de 2025, pero el Real Madrid respondió después con dos triunfos consecutivos, el último por 3-2 en marzo pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 Real Madrid vs. Atlético de Madrid 3-2 Primera División 08/01/2026 Atlético de Madrid vs. Real Madrid 1-2 Super Cup 27/09/2025 Atlético de Madrid vs. Real Madrid 5-2 Primera División 12/03/2025 Atlético de Madrid vs. Real Madrid 1-0 UEFA Champions League 04/03/2025 Real Madrid vs. Atlético de Madrid 2-1 UEFA Champions League 08/02/2025 Real Madrid vs. Atlético de Madrid 1-1 Primera División 29/09/2024 Atlético de Madrid vs. Real Madrid 1-1 Primera División 04/02/2024 Real Madrid vs. Atlético de Madrid 1-1 Primera División 18/01/2024 Atlético de Madrid vs. Real Madrid 4-2 Copa del Rey 10/01/2024 Real Madrid vs. Atlético de Madrid 5-3 Super Cup

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Celta vs. Racing de Santander Sábado 19 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Sevilla vs. Barcelona Sábado 19 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Málaga Domingo 20 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Deportivo La Coruña vs. Betis Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Villarreal vs. Levante Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Valencia vs. Real Sociedad Domingo 20 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Atlético de Madrid suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Real Madrid suma 15 puntos tras vencer a Elche, Rayo y Inter.