Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Alavés por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

El Athletic Bilbao llega como favorito para el sábado 19 de septiembre, cuando reciba al Alavés en el San Mames Stadium en un duelo directo por la parte alta de LaLiga.
Es la fecha 7 del campeonato español y ambos equipos se mueven en la zona media-alta de la tabla, así que los tres puntos pesan para meterse en puestos europeos.
Horario del partido
- México (CDMX): 08:15 hs
- Estados Unidos (ET): 10:15 hs
- Estados Unidos (PT): 07:15 hs
- Argentina: 11:15 hs
- Colombia: 09:15 hs
- Perú: 09:15 hs
- Chile: 11:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El Athletic no pierde hace tres partidos: viene de empatar 1-1 de local ante el Elche, después de un triunfo contundente por 3-0 frente al Atlético y de ganar 2-0 como visitante contra el Celta. Con 7 puntos en cinco fechas, marcha noveno, aunque el nivel mostrado ante el Atlético lo instala como candidato serio en cada partido que juega en casa.
El Alavés llega con una imagen distinta a la que mostró hace apenas dos semanas. Después de golear 5-2 al Osasuna, encadenó dos derrotas seguidas: cayó 1-2 como visitante ante Santander y perdió 0-1 de local frente al Valencia. Aun así, con 10 unidades en seis presentaciones ocupa el sexto lugar y llega con la obligación de cortar la racha negativa antes de que la tabla se le complique.
El historial entre Athletic Bilbao y Alavés
El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Athletic Bilbao: de 34 enfrentamientos, el local ganó 17, el Alavés se impuso en 8 y hubo 9 empates, con una diferencia de goles de 48 a 28 a favor de los bilbaínos. En los últimos cruces, sin embargo, la paridad se hizo notar, con triunfos alternados y un empate reciente que muestran que el Alavés no suele ser un rival sencillo pese a la ventaja histórica.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/05/2026
|Alavés vs. Athletic Bilbao
|2-4
|Primera División
|13/09/2025
|Athletic Bilbao vs. Alavés
|0-1
|Primera División
|22/07/2025
|Alavés vs. Athletic Bilbao
|1-0
|Club Friendlies
|11/05/2025
|Athletic Bilbao vs. Alavés
|1-0
|Primera División
|15/12/2024
|Alavés vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|16/03/2024
|Athletic Bilbao vs. Alavés
|2-0
|Primera División
|16/01/2024
|Athletic Bilbao vs. Alavés
|2-0
|Copa del Rey
|22/09/2023
|Alavés vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|06/08/2022
|Athletic Bilbao vs. Alavés
|1-1
|Club Friendlies
|09/01/2022
|Alavés vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Espanyol vs. Elche
|Viernes 18 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Osasuna vs. Rayo Vallecano
|Sábado 19 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Celta vs. Racing de Santander
|Sábado 19 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Sevilla vs. Barcelona
|Sábado 19 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Málaga
|Domingo 20 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|Domingo 20 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Levante
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Valencia vs. Real Sociedad
|Domingo 20 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Athletic Bilbao y Alavés se enfrentan este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Athletic Bilbao suma 7 puntos en el torneo.
- Alavés suma 10 puntos en el torneo.