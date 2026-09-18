Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Alavés por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Athletic Bilbao y Alavés se enfrentan este sábado 19 de septiembre, en el San Mames Stadium, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El Athletic Bilbao llega como favorito para el sábado 19 de septiembre, cuando reciba al Alavés en el San Mames Stadium en un duelo directo por la parte alta de LaLiga.

Es la fecha 7 del campeonato español y ambos equipos se mueven en la zona media-alta de la tabla, así que los tres puntos pesan para meterse en puestos europeos.

Horario del partido

México (CDMX): 08:15 hs

08:15 hs Estados Unidos (ET): 10:15 hs

10:15 hs Estados Unidos (PT): 07:15 hs

07:15 hs Argentina: 11:15 hs

11:15 hs Colombia: 09:15 hs

09:15 hs Perú: 09:15 hs

09:15 hs Chile: 11:15 hs

11:15 hs España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

El Athletic no pierde hace tres partidos: viene de empatar 1-1 de local ante el Elche, después de un triunfo contundente por 3-0 frente al Atlético y de ganar 2-0 como visitante contra el Celta. Con 7 puntos en cinco fechas, marcha noveno, aunque el nivel mostrado ante el Atlético lo instala como candidato serio en cada partido que juega en casa.

El Alavés llega con una imagen distinta a la que mostró hace apenas dos semanas. Después de golear 5-2 al Osasuna, encadenó dos derrotas seguidas: cayó 1-2 como visitante ante Santander y perdió 0-1 de local frente al Valencia. Aun así, con 10 unidades en seis presentaciones ocupa el sexto lugar y llega con la obligación de cortar la racha negativa antes de que la tabla se le complique.

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El historial entre Athletic Bilbao y Alavés

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Athletic Bilbao: de 34 enfrentamientos, el local ganó 17, el Alavés se impuso en 8 y hubo 9 empates, con una diferencia de goles de 48 a 28 a favor de los bilbaínos. En los últimos cruces, sin embargo, la paridad se hizo notar, con triunfos alternados y un empate reciente que muestran que el Alavés no suele ser un rival sencillo pese a la ventaja histórica.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2026 Alavés vs. Athletic Bilbao 2-4 Primera División 13/09/2025 Athletic Bilbao vs. Alavés 0-1 Primera División 22/07/2025 Alavés vs. Athletic Bilbao 1-0 Club Friendlies 11/05/2025 Athletic Bilbao vs. Alavés 1-0 Primera División 15/12/2024 Alavés vs. Athletic Bilbao 1-1 Primera División 16/03/2024 Athletic Bilbao vs. Alavés 2-0 Primera División 16/01/2024 Athletic Bilbao vs. Alavés 2-0 Copa del Rey 22/09/2023 Alavés vs. Athletic Bilbao 0-2 Primera División 06/08/2022 Athletic Bilbao vs. Alavés 1-1 Club Friendlies 09/01/2022 Alavés vs. Athletic Bilbao 0-0 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Espanyol vs. Elche Viernes 18 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Osasuna vs. Rayo Vallecano Sábado 19 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Celta vs. Racing de Santander Sábado 19 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Sevilla vs. Barcelona Sábado 19 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Málaga Domingo 20 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Atlético de Madrid vs. Real Madrid Domingo 20 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Deportivo La Coruña vs. Betis Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Villarreal vs. Levante Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Valencia vs. Real Sociedad Domingo 20 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis