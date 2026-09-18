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Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Alavés por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Athletic Bilbao y Alavés se enfrentan este sábado 19 de septiembre, en el San Mames Stadium, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Athletic vs. Alaves, LaLiga
Athletic vs. Alaves, LaLiga

El Athletic Bilbao llega como favorito para el sábado 19 de septiembre, cuando reciba al Alavés en el San Mames Stadium en un duelo directo por la parte alta de LaLiga.

Es la fecha 7 del campeonato español y ambos equipos se mueven en la zona media-alta de la tabla, así que los tres puntos pesan para meterse en puestos europeos.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 08:15 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:15 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:15 hs
  • Argentina: 11:15 hs
  • Colombia: 09:15 hs
  • Perú: 09:15 hs
  • Chile: 11:15 hs
  • España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

El Athletic no pierde hace tres partidos: viene de empatar 1-1 de local ante el Elche, después de un triunfo contundente por 3-0 frente al Atlético y de ganar 2-0 como visitante contra el Celta. Con 7 puntos en cinco fechas, marcha noveno, aunque el nivel mostrado ante el Atlético lo instala como candidato serio en cada partido que juega en casa.

El Alavés llega con una imagen distinta a la que mostró hace apenas dos semanas. Después de golear 5-2 al Osasuna, encadenó dos derrotas seguidas: cayó 1-2 como visitante ante Santander y perdió 0-1 de local frente al Valencia. Aun así, con 10 unidades en seis presentaciones ocupa el sexto lugar y llega con la obligación de cortar la racha negativa antes de que la tabla se le complique.

El historial entre Athletic Bilbao y Alavés

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Athletic Bilbao: de 34 enfrentamientos, el local ganó 17, el Alavés se impuso en 8 y hubo 9 empates, con una diferencia de goles de 48 a 28 a favor de los bilbaínos. En los últimos cruces, sin embargo, la paridad se hizo notar, con triunfos alternados y un empate reciente que muestran que el Alavés no suele ser un rival sencillo pese a la ventaja histórica.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/05/2026Alavés vs. Athletic Bilbao2-4Primera División
13/09/2025Athletic Bilbao vs. Alavés0-1Primera División
22/07/2025Alavés vs. Athletic Bilbao1-0Club Friendlies
11/05/2025Athletic Bilbao vs. Alavés1-0Primera División
15/12/2024Alavés vs. Athletic Bilbao1-1Primera División
16/03/2024Athletic Bilbao vs. Alavés2-0Primera División
16/01/2024Athletic Bilbao vs. Alavés2-0Copa del Rey
22/09/2023Alavés vs. Athletic Bilbao0-2Primera División
06/08/2022Athletic Bilbao vs. Alavés1-1Club Friendlies
09/01/2022Alavés vs. Athletic Bilbao0-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Espanyol vs. ElcheViernes 18 de septiembre13:0016:0021:00
Osasuna vs. Rayo VallecanoSábado 19 de septiembre06:0009:0014:00
Celta vs. Racing de SantanderSábado 19 de septiembre10:3013:3018:30
Sevilla vs. BarcelonaSábado 19 de septiembre13:0016:0021:00
Getafe vs. MálagaDomingo 20 de septiembre06:0009:0014:00
Atlético de Madrid vs. Real MadridDomingo 20 de septiembre08:1511:1516:15
Deportivo La Coruña vs. BetisDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. LevanteDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Valencia vs. Real SociedadDomingo 20 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Athletic Bilbao y Alavés se enfrentan este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Athletic Bilbao suma 7 puntos en el torneo.
  • Alavés suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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