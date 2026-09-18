Dónde ver EN VIVO Celta vs. Racing de Santander por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Racing de Santander se enfrentan este sábado 19 de septiembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El Celta necesita salir del pozo y este sábado 19 de septiembre recibirá en el Estadio Balaidos a un Racing de Santander que todavía tiene fresca la goleada que le metió el Barcelona.

Para los locales es una final chica: están entre los últimos de LaLiga y no pueden seguir sumando de a uno. Para el Racing es la chance de reponerse rápido de un golpe duro y volver a meterse en la mitad de la tabla.

Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega con apenas 4 puntos en 6 fechas y en el puesto 17, un arranque que empieza a preocupar en Vigo. Viene de caer 0-1 como visitante ante el Omonia y antes había sumado dos empates seguidos, 1-1 con el Málaga en casa y 1-1 en la cancha del Getafe. La racha sin ganar ya pesa y el Balaidos exige una reacción.

El Racing de Santander tiene 7 puntos y ocupa la décima posición, un andar más tranquilo pero con un traspié reciente que dolió: perdió 2-7 como visitante frente al Barcelona. Antes de esa paliza había ganado 2-1 de local contra el Alavés, aunque en el medio también cayó 2-3 ante Rayo. El equipo cántabro necesita recomponerse después del golpe.

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El historial entre Celta y Racing de Santander

El historial entre ambos tiene mucha historia y no le sonríe al Celta: de 25 enfrentamientos, el Racing se quedó con 11 victorias contra 5 de los vigueses, con 9 empates en el medio. En materia de goles también manda el Racing, que anotó 38 contra los 28 del Celta. El más reciente, en enero de 2025, terminó 3-2 a favor del conjunto celeste, aunque en el resto de la serie el equipo cántabro suele imponerse.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/01/2025 Racing de Santander vs. Celta 2-3 Copa del Rey 25/02/2007 Celta vs. Racing de Santander 2-2 Primera División 01/10/2006 Racing de Santander vs. Celta 1-1 Primera División 05/02/2006 Racing de Santander vs. Celta 0-1 Primera División 18/09/2005 Celta vs. Racing de Santander 0-1 Primera División 21/03/2004 Racing de Santander vs. Celta 4-4 Primera División 01/11/2003 Celta vs. Racing de Santander 0-1 Primera División 11/05/2003 Celta vs. Racing de Santander 2-2 Primera División 15/12/2002 Racing de Santander vs. Celta 3-0 Primera División 15/04/2001 Racing de Santander vs. Celta 3-0 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Espanyol vs. Elche Viernes 18 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Osasuna vs. Rayo Vallecano Sábado 19 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Athletic Bilbao vs. Alavés Sábado 19 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Sevilla vs. Barcelona Sábado 19 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Málaga Domingo 20 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Atlético de Madrid vs. Real Madrid Domingo 20 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Deportivo La Coruña vs. Betis Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Villarreal vs. Levante Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Valencia vs. Real Sociedad Domingo 20 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis