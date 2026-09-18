Dónde ver EN VIVO Celta vs. Racing de Santander por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

El Celta necesita salir del pozo y este sábado 19 de septiembre recibirá en el Estadio Balaidos a un Racing de Santander que todavía tiene fresca la goleada que le metió el Barcelona.
Para los locales es una final chica: están entre los últimos de LaLiga y no pueden seguir sumando de a uno. Para el Racing es la chance de reponerse rápido de un golpe duro y volver a meterse en la mitad de la tabla.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
El Celta llega con apenas 4 puntos en 6 fechas y en el puesto 17, un arranque que empieza a preocupar en Vigo. Viene de caer 0-1 como visitante ante el Omonia y antes había sumado dos empates seguidos, 1-1 con el Málaga en casa y 1-1 en la cancha del Getafe. La racha sin ganar ya pesa y el Balaidos exige una reacción.
El Racing de Santander tiene 7 puntos y ocupa la décima posición, un andar más tranquilo pero con un traspié reciente que dolió: perdió 2-7 como visitante frente al Barcelona. Antes de esa paliza había ganado 2-1 de local contra el Alavés, aunque en el medio también cayó 2-3 ante Rayo. El equipo cántabro necesita recomponerse después del golpe.
El historial entre Celta y Racing de Santander
El historial entre ambos tiene mucha historia y no le sonríe al Celta: de 25 enfrentamientos, el Racing se quedó con 11 victorias contra 5 de los vigueses, con 9 empates en el medio. En materia de goles también manda el Racing, que anotó 38 contra los 28 del Celta. El más reciente, en enero de 2025, terminó 3-2 a favor del conjunto celeste, aunque en el resto de la serie el equipo cántabro suele imponerse.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/01/2025
|Racing de Santander vs. Celta
|2-3
|Copa del Rey
|25/02/2007
|Celta vs. Racing de Santander
|2-2
|Primera División
|01/10/2006
|Racing de Santander vs. Celta
|1-1
|Primera División
|05/02/2006
|Racing de Santander vs. Celta
|0-1
|Primera División
|18/09/2005
|Celta vs. Racing de Santander
|0-1
|Primera División
|21/03/2004
|Racing de Santander vs. Celta
|4-4
|Primera División
|01/11/2003
|Celta vs. Racing de Santander
|0-1
|Primera División
|11/05/2003
|Celta vs. Racing de Santander
|2-2
|Primera División
|15/12/2002
|Racing de Santander vs. Celta
|3-0
|Primera División
|15/04/2001
|Racing de Santander vs. Celta
|3-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Espanyol vs. Elche
|Viernes 18 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Osasuna vs. Rayo Vallecano
|Sábado 19 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Athletic Bilbao vs. Alavés
|Sábado 19 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Sevilla vs. Barcelona
|Sábado 19 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Málaga
|Domingo 20 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|Domingo 20 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Levante
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Valencia vs. Real Sociedad
|Domingo 20 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Celta y Racing de Santander se enfrentan este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Celta suma 4 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 7 puntos en el torneo.