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Dónde ver EN VIVO Celta vs. Racing de Santander por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Racing de Santander se enfrentan este sábado 19 de septiembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta Vigo vs. Santander, LaLiga
Celta Vigo vs. Santander, LaLiga

El Celta necesita salir del pozo y este sábado 19 de septiembre recibirá en el Estadio Balaidos a un Racing de Santander que todavía tiene fresca la goleada que le metió el Barcelona.

Para los locales es una final chica: están entre los últimos de LaLiga y no pueden seguir sumando de a uno. Para el Racing es la chance de reponerse rápido de un golpe duro y volver a meterse en la mitad de la tabla.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega con apenas 4 puntos en 6 fechas y en el puesto 17, un arranque que empieza a preocupar en Vigo. Viene de caer 0-1 como visitante ante el Omonia y antes había sumado dos empates seguidos, 1-1 con el Málaga en casa y 1-1 en la cancha del Getafe. La racha sin ganar ya pesa y el Balaidos exige una reacción.

El Racing de Santander tiene 7 puntos y ocupa la décima posición, un andar más tranquilo pero con un traspié reciente que dolió: perdió 2-7 como visitante frente al Barcelona. Antes de esa paliza había ganado 2-1 de local contra el Alavés, aunque en el medio también cayó 2-3 ante Rayo. El equipo cántabro necesita recomponerse después del golpe.

El historial entre Celta y Racing de Santander

El historial entre ambos tiene mucha historia y no le sonríe al Celta: de 25 enfrentamientos, el Racing se quedó con 11 victorias contra 5 de los vigueses, con 9 empates en el medio. En materia de goles también manda el Racing, que anotó 38 contra los 28 del Celta. El más reciente, en enero de 2025, terminó 3-2 a favor del conjunto celeste, aunque en el resto de la serie el equipo cántabro suele imponerse.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/01/2025Racing de Santander vs. Celta2-3Copa del Rey
25/02/2007Celta vs. Racing de Santander2-2Primera División
01/10/2006Racing de Santander vs. Celta1-1Primera División
05/02/2006Racing de Santander vs. Celta0-1Primera División
18/09/2005Celta vs. Racing de Santander0-1Primera División
21/03/2004Racing de Santander vs. Celta4-4Primera División
01/11/2003Celta vs. Racing de Santander0-1Primera División
11/05/2003Celta vs. Racing de Santander2-2Primera División
15/12/2002Racing de Santander vs. Celta3-0Primera División
15/04/2001Racing de Santander vs. Celta3-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Espanyol vs. ElcheViernes 18 de septiembre13:0016:0021:00
Osasuna vs. Rayo VallecanoSábado 19 de septiembre06:0009:0014:00
Athletic Bilbao vs. AlavésSábado 19 de septiembre08:1511:1516:15
Sevilla vs. BarcelonaSábado 19 de septiembre13:0016:0021:00
Getafe vs. MálagaDomingo 20 de septiembre06:0009:0014:00
Atlético de Madrid vs. Real MadridDomingo 20 de septiembre08:1511:1516:15
Deportivo La Coruña vs. BetisDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. LevanteDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Valencia vs. Real SociedadDomingo 20 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Celta y Racing de Santander se enfrentan este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Celta suma 4 puntos en el torneo.
  • Racing de Santander suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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