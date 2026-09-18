Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Barcelona por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

El sábado 19 de septiembre el Barcelona visita el Estadio Ramon Sanchez Pizjuan con la chance de estirar su ventaja en la punta de LaLiga, mientras el Sevilla intenta meterse en la pelea de arriba con una racha que lo tiene invicto en sus últimos compromisos.
Se juega la séptima fecha del torneo español y el Barcelona quiere seguir firme como líder, algo que el propio Sevilla puede complicar si extiende su buen andar reciente en su cancha.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla llega quinto con 13 puntos en seis partidos y viene de ganarle 1-0 a Deportivo como visitante. Antes había vencido 1-0 a Valencia en casa y empatado 1-1 con Espanyol, así que suma dos triunfos y un empate en sus últimas tres presentaciones y llega con confianza a este cruce.
El Barcelona, en cambio, es el puntero con 18 puntos y una diferencia de gol que asusta: viene de golear 7-2 a Santander en su cancha, tras ganarle 4-2 a Levante afuera y 5-1 a Feyenoord como local. Con esos números, el equipo de Hansi Flick llega a Sevilla como el favorito claro para quedarse con los tres puntos.
El historial entre Sevilla y Barcelona
El historial entre ambos es amplísimo, con 76 enfrentamientos, y ahí el Barcelona manda con comodidad: 49 victorias contra 14 del Sevilla y 13 empates. La diferencia de goles también lo refleja, 170 a favor de los catalanes contra 80 del conjunto andaluz. En los últimos diez cruces hubo de todo, incluida una goleada 4-1 del Sevilla en 2025, pero el dominio histórico sigue siendo netamente azulgrana.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2026
|Barcelona vs. Sevilla
|5-2
|Primera División
|05/10/2025
|Sevilla vs. Barcelona
|4-1
|Primera División
|09/02/2025
|Sevilla vs. Barcelona
|1-4
|Primera División
|20/10/2024
|Barcelona vs. Sevilla
|5-1
|Primera División
|26/05/2024
|Sevilla vs. Barcelona
|1-2
|Primera División
|29/09/2023
|Barcelona vs. Sevilla
|1-0
|Primera División
|05/02/2023
|Barcelona vs. Sevilla
|3-0
|Primera División
|03/09/2022
|Sevilla vs. Barcelona
|0-3
|Primera División
|03/04/2022
|Barcelona vs. Sevilla
|1-0
|Primera División
|21/12/2021
|Sevilla vs. Barcelona
|1-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Espanyol vs. Elche
|Viernes 18 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Osasuna vs. Rayo Vallecano
|Sábado 19 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Athletic Bilbao vs. Alavés
|Sábado 19 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Celta vs. Racing de Santander
|Sábado 19 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Getafe vs. Málaga
|Domingo 20 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|Domingo 20 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Levante
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Valencia vs. Real Sociedad
|Domingo 20 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Sevilla y Barcelona se enfrentan este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Sevilla suma 13 puntos en el torneo.
- Barcelona suma 18 puntos tras vencer a Santander, Levante y Feyenoord.