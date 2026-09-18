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Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Barcelona por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Sevilla y Barcelona se enfrentan este sábado 19 de septiembre, en el Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla vs. Barcelona, LaLiga
Sevilla vs. Barcelona, LaLiga

El sábado 19 de septiembre el Barcelona visita el Estadio Ramon Sanchez Pizjuan con la chance de estirar su ventaja en la punta de LaLiga, mientras el Sevilla intenta meterse en la pelea de arriba con una racha que lo tiene invicto en sus últimos compromisos.

Se juega la séptima fecha del torneo español y el Barcelona quiere seguir firme como líder, algo que el propio Sevilla puede complicar si extiende su buen andar reciente en su cancha.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

La actualidad de ambos equipos

El Sevilla llega quinto con 13 puntos en seis partidos y viene de ganarle 1-0 a Deportivo como visitante. Antes había vencido 1-0 a Valencia en casa y empatado 1-1 con Espanyol, así que suma dos triunfos y un empate en sus últimas tres presentaciones y llega con confianza a este cruce.

El Barcelona, en cambio, es el puntero con 18 puntos y una diferencia de gol que asusta: viene de golear 7-2 a Santander en su cancha, tras ganarle 4-2 a Levante afuera y 5-1 a Feyenoord como local. Con esos números, el equipo de Hansi Flick llega a Sevilla como el favorito claro para quedarse con los tres puntos.

El historial entre Sevilla y Barcelona

El historial entre ambos es amplísimo, con 76 enfrentamientos, y ahí el Barcelona manda con comodidad: 49 victorias contra 14 del Sevilla y 13 empates. La diferencia de goles también lo refleja, 170 a favor de los catalanes contra 80 del conjunto andaluz. En los últimos diez cruces hubo de todo, incluida una goleada 4-1 del Sevilla en 2025, pero el dominio histórico sigue siendo netamente azulgrana.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2026Barcelona vs. Sevilla5-2Primera División
05/10/2025Sevilla vs. Barcelona4-1Primera División
09/02/2025Sevilla vs. Barcelona1-4Primera División
20/10/2024Barcelona vs. Sevilla5-1Primera División
26/05/2024Sevilla vs. Barcelona1-2Primera División
29/09/2023Barcelona vs. Sevilla1-0Primera División
05/02/2023Barcelona vs. Sevilla3-0Primera División
03/09/2022Sevilla vs. Barcelona0-3Primera División
03/04/2022Barcelona vs. Sevilla1-0Primera División
21/12/2021Sevilla vs. Barcelona1-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Espanyol vs. ElcheViernes 18 de septiembre13:0016:0021:00
Osasuna vs. Rayo VallecanoSábado 19 de septiembre06:0009:0014:00
Athletic Bilbao vs. AlavésSábado 19 de septiembre08:1511:1516:15
Celta vs. Racing de SantanderSábado 19 de septiembre10:3013:3018:30
Getafe vs. MálagaDomingo 20 de septiembre06:0009:0014:00
Atlético de Madrid vs. Real MadridDomingo 20 de septiembre08:1511:1516:15
Deportivo La Coruña vs. BetisDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. LevanteDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Valencia vs. Real SociedadDomingo 20 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Sevilla y Barcelona se enfrentan este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Sevilla suma 13 puntos en el torneo.
  • Barcelona suma 18 puntos tras vencer a Santander, Levante y Feyenoord.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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