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Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Málaga por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Málaga se enfrentan este domingo 20 de septiembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe vs. Malaga, LaLiga
Getafe vs. Malaga, LaLiga

Getafe necesita cortar la racha de empates y golpes que arrastra, y el domingo 20 de septiembre tiene la chance de hacerlo ante el colista en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Ninguno de los dos llega sobrado de puntos, pero la diferencia en la tabla es clara y eso le pone presión extra al que está obligado a reaccionar. Para el Málaga, perder terreno en la parte baja empieza a ser un problema serio a esta altura del campeonato.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 06:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 08:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 05:00 hs
  • Argentina: 09:00 hs
  • Colombia: 07:00 hs
  • Perú: 07:00 hs
  • Chile: 09:00 hs
  • España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Getafe es 16° con 5 puntos en seis fechas y todavía no encuentra continuidad: cayó 0-1 como visitante ante Betis y antes había firmado dos empates 1-1, ante Deportivo y Celta. Es favorito para este partido, pero necesita ganar en su cancha para despegarse de la zona incómoda de la tabla.

El Málaga cierra la tabla con 3 puntos en la misma cantidad de fechas. Viene de perder 1-3 de local frente a Villarreal, después de un empate 1-1 ante Celta como visitante y un 0-0 sin goles contra Levante. La localía no le alcanzó en su última presentación y ahora enfrenta un viaje que se le complica en el papel.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Osasuna vs. Rayo VallecanoSábado 19 de septiembre06:0009:0014:00
Athletic Bilbao vs. AlavésSábado 19 de septiembre08:1511:1516:15
Celta vs. Racing de SantanderSábado 19 de septiembre10:3013:3018:30
Sevilla vs. BarcelonaSábado 19 de septiembre13:0016:0021:00
Atlético de Madrid vs. Real MadridDomingo 20 de septiembre08:1511:1516:15
Deportivo La Coruña vs. BetisDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. LevanteDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Valencia vs. Real SociedadDomingo 20 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Getafe y Málaga se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
  • Getafe suma 5 puntos en el torneo.
  • Málaga suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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