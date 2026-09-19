Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Málaga por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe necesita cortar la racha de empates y golpes que arrastra, y el domingo 20 de septiembre tiene la chance de hacerlo ante el colista en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez.
Ninguno de los dos llega sobrado de puntos, pero la diferencia en la tabla es clara y eso le pone presión extra al que está obligado a reaccionar. Para el Málaga, perder terreno en la parte baja empieza a ser un problema serio a esta altura del campeonato.
Horario del partido
- México (CDMX): 06:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 09:00 hs
- Colombia: 07:00 hs
- Perú: 07:00 hs
- Chile: 09:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El Getafe es 16° con 5 puntos en seis fechas y todavía no encuentra continuidad: cayó 0-1 como visitante ante Betis y antes había firmado dos empates 1-1, ante Deportivo y Celta. Es favorito para este partido, pero necesita ganar en su cancha para despegarse de la zona incómoda de la tabla.
El Málaga cierra la tabla con 3 puntos en la misma cantidad de fechas. Viene de perder 1-3 de local frente a Villarreal, después de un empate 1-1 ante Celta como visitante y un 0-0 sin goles contra Levante. La localía no le alcanzó en su última presentación y ahora enfrenta un viaje que se le complica en el papel.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Osasuna vs. Rayo Vallecano
|Sábado 19 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Athletic Bilbao vs. Alavés
|Sábado 19 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Celta vs. Racing de Santander
|Sábado 19 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Sevilla vs. Barcelona
|Sábado 19 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|Domingo 20 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Levante
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Valencia vs. Real Sociedad
|Domingo 20 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Getafe y Málaga se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
- Getafe suma 5 puntos en el torneo.
- Málaga suma 3 puntos en el torneo.