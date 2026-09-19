Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Málaga por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Málaga se enfrentan este domingo 20 de septiembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe necesita cortar la racha de empates y golpes que arrastra, y el domingo 20 de septiembre tiene la chance de hacerlo ante el colista en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Ninguno de los dos llega sobrado de puntos, pero la diferencia en la tabla es clara y eso le pone presión extra al que está obligado a reaccionar. Para el Málaga, perder terreno en la parte baja empieza a ser un problema serio a esta altura del campeonato.

Horario del partido

México (CDMX): 06:00 hs

06:00 hs Estados Unidos (ET): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (PT): 05:00 hs

05:00 hs Argentina: 09:00 hs

09:00 hs Colombia: 07:00 hs

07:00 hs Perú: 07:00 hs

07:00 hs Chile: 09:00 hs

09:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Getafe es 16° con 5 puntos en seis fechas y todavía no encuentra continuidad: cayó 0-1 como visitante ante Betis y antes había firmado dos empates 1-1, ante Deportivo y Celta. Es favorito para este partido, pero necesita ganar en su cancha para despegarse de la zona incómoda de la tabla.

El Málaga cierra la tabla con 3 puntos en la misma cantidad de fechas. Viene de perder 1-3 de local frente a Villarreal, después de un empate 1-1 ante Celta como visitante y un 0-0 sin goles contra Levante. La localía no le alcanzó en su última presentación y ahora enfrenta un viaje que se le complica en el papel.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Osasuna vs. Rayo Vallecano Sábado 19 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Athletic Bilbao vs. Alavés Sábado 19 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Celta vs. Racing de Santander Sábado 19 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Sevilla vs. Barcelona Sábado 19 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Real Madrid Domingo 20 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Deportivo La Coruña vs. Betis Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Villarreal vs. Levante Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Valencia vs. Real Sociedad Domingo 20 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Getafe y Málaga se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa , Sky Sports Mexico , TUDN En Vivo , Sky+ y izzi .

, , , y . Getafe suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Málaga suma 3 puntos en el torneo.