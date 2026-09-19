Dónde ver EN VIVO Deportivo La Coruña vs. Betis por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Deportivo La Coruña y Betis se enfrentan este domingo 20 de septiembre, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 20 de septiembre hay partidazo en Riazor con dos equipos que llegaron arriba en la tabla: el Deportivo La Coruña marcha séptimo y el Betis, tercero, quiere seguir metiendo presión en la parte alta de LaLiga.

Es la séptima fecha y todavía se acomodan las posiciones, pero un triunfo visitante dejaría al Betis pisándole los talones a la punta. Para el Depor, en cambio, es la chance de meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.

Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

El Deportivo viene de un traspié en casa, cayó 0-1 ante Sevilla y cortó una racha positiva que incluía un empate ante Getafe y un triunfo agónico 3-2 en la cancha de Villarreal. Con 9 puntos en 6 partidos, el equipo gallego se mantiene en zona de clasificación europea, pero necesita reencontrarse con el gol de local para no perder terreno.

El Betis, en cambio, llega en un momento inmejorable. Ganó sus últimos tres compromisos, incluyendo el 1-0 ante Getafe en su cancha y un 2-1 como visitante ante Villarreal, y suma 15 unidades que lo tienen tercero. La visita a Riazor es una prueba de fuego para confirmar que el arranque de temporada no fue casualidad.

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El historial entre Deportivo La Coruña y Betis

El historial entre ambos tiene 39 antecedentes y el Deportivo lleva ventaja clara: 16 victorias contra 9 del Betis, con 14 empates de por medio. En materia de goles también manda el Depor, que anotó 50 contra los 31 verdiblancos en todo este historial compartido.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/08/2019 Deportivo La Coruña vs. Betis 1-0 Club Friendlies 12/02/2018 Deportivo La Coruña vs. Betis 0-1 Primera División 16/09/2017 Betis vs. Deportivo La Coruña 2-1 Primera División 08/03/2017 Deportivo La Coruña vs. Betis 1-1 Primera División 21/12/2016 Deportivo La Coruña vs. Betis 3-1 Copa del Rey 29/11/2016 Betis vs. Deportivo La Coruña 1-0 Copa del Rey 26/08/2016 Betis vs. Deportivo La Coruña 0-0 Primera División 13/02/2016 Deportivo La Coruña vs. Betis 2-2 Primera División 24/09/2015 Betis vs. Deportivo La Coruña 1-2 Primera División 29/04/2013 Betis vs. Deportivo La Coruña 1-1 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sevilla vs. Barcelona Sábado 19 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Málaga Domingo 20 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Atlético de Madrid vs. Real Madrid Domingo 20 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Villarreal vs. Levante Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Valencia vs. Real Sociedad Domingo 20 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis