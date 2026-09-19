Dónde ver EN VIVO Deportivo La Coruña vs. Betis por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

El domingo 20 de septiembre hay partidazo en Riazor con dos equipos que llegaron arriba en la tabla: el Deportivo La Coruña marcha séptimo y el Betis, tercero, quiere seguir metiendo presión en la parte alta de LaLiga.
Es la séptima fecha y todavía se acomodan las posiciones, pero un triunfo visitante dejaría al Betis pisándole los talones a la punta. Para el Depor, en cambio, es la chance de meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El Deportivo viene de un traspié en casa, cayó 0-1 ante Sevilla y cortó una racha positiva que incluía un empate ante Getafe y un triunfo agónico 3-2 en la cancha de Villarreal. Con 9 puntos en 6 partidos, el equipo gallego se mantiene en zona de clasificación europea, pero necesita reencontrarse con el gol de local para no perder terreno.
El Betis, en cambio, llega en un momento inmejorable. Ganó sus últimos tres compromisos, incluyendo el 1-0 ante Getafe en su cancha y un 2-1 como visitante ante Villarreal, y suma 15 unidades que lo tienen tercero. La visita a Riazor es una prueba de fuego para confirmar que el arranque de temporada no fue casualidad.
El historial entre Deportivo La Coruña y Betis
El historial entre ambos tiene 39 antecedentes y el Deportivo lleva ventaja clara: 16 victorias contra 9 del Betis, con 14 empates de por medio. En materia de goles también manda el Depor, que anotó 50 contra los 31 verdiblancos en todo este historial compartido.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/08/2019
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|1-0
|Club Friendlies
|12/02/2018
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|0-1
|Primera División
|16/09/2017
|Betis vs. Deportivo La Coruña
|2-1
|Primera División
|08/03/2017
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|1-1
|Primera División
|21/12/2016
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|3-1
|Copa del Rey
|29/11/2016
|Betis vs. Deportivo La Coruña
|1-0
|Copa del Rey
|26/08/2016
|Betis vs. Deportivo La Coruña
|0-0
|Primera División
|13/02/2016
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|2-2
|Primera División
|24/09/2015
|Betis vs. Deportivo La Coruña
|1-2
|Primera División
|29/04/2013
|Betis vs. Deportivo La Coruña
|1-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sevilla vs. Barcelona
|Sábado 19 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Málaga
|Domingo 20 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|Domingo 20 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Villarreal vs. Levante
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Valencia vs. Real Sociedad
|Domingo 20 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Deportivo La Coruña y Betis se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Deportivo La Coruña suma 9 puntos en el torneo.
- Betis suma 15 puntos tras vencer a Getafe, Villarreal y Lille.