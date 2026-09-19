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Dónde ver EN VIVO Deportivo La Coruña vs. Betis por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Deportivo La Coruña y Betis se enfrentan este domingo 20 de septiembre, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Deportivo vs. Betis, LaLiga
Deportivo vs. Betis, LaLiga

El domingo 20 de septiembre hay partidazo en Riazor con dos equipos que llegaron arriba en la tabla: el Deportivo La Coruña marcha séptimo y el Betis, tercero, quiere seguir metiendo presión en la parte alta de LaLiga.

Es la séptima fecha y todavía se acomodan las posiciones, pero un triunfo visitante dejaría al Betis pisándole los talones a la punta. Para el Depor, en cambio, es la chance de meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

El Deportivo viene de un traspié en casa, cayó 0-1 ante Sevilla y cortó una racha positiva que incluía un empate ante Getafe y un triunfo agónico 3-2 en la cancha de Villarreal. Con 9 puntos en 6 partidos, el equipo gallego se mantiene en zona de clasificación europea, pero necesita reencontrarse con el gol de local para no perder terreno.

El Betis, en cambio, llega en un momento inmejorable. Ganó sus últimos tres compromisos, incluyendo el 1-0 ante Getafe en su cancha y un 2-1 como visitante ante Villarreal, y suma 15 unidades que lo tienen tercero. La visita a Riazor es una prueba de fuego para confirmar que el arranque de temporada no fue casualidad.

El historial entre Deportivo La Coruña y Betis

El historial entre ambos tiene 39 antecedentes y el Deportivo lleva ventaja clara: 16 victorias contra 9 del Betis, con 14 empates de por medio. En materia de goles también manda el Depor, que anotó 50 contra los 31 verdiblancos en todo este historial compartido.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/08/2019Deportivo La Coruña vs. Betis1-0Club Friendlies
12/02/2018Deportivo La Coruña vs. Betis0-1Primera División
16/09/2017Betis vs. Deportivo La Coruña2-1Primera División
08/03/2017Deportivo La Coruña vs. Betis1-1Primera División
21/12/2016Deportivo La Coruña vs. Betis3-1Copa del Rey
29/11/2016Betis vs. Deportivo La Coruña1-0Copa del Rey
26/08/2016Betis vs. Deportivo La Coruña0-0Primera División
13/02/2016Deportivo La Coruña vs. Betis2-2Primera División
24/09/2015Betis vs. Deportivo La Coruña1-2Primera División
29/04/2013Betis vs. Deportivo La Coruña1-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sevilla vs. BarcelonaSábado 19 de septiembre13:0016:0021:00
Getafe vs. MálagaDomingo 20 de septiembre06:0009:0014:00
Atlético de Madrid vs. Real MadridDomingo 20 de septiembre08:1511:1516:15
Villarreal vs. LevanteDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Valencia vs. Real SociedadDomingo 20 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Deportivo La Coruña y Betis se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Deportivo La Coruña suma 9 puntos en el torneo.
  • Betis suma 15 puntos tras vencer a Getafe, Villarreal y Lille.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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