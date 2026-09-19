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Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Levante por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Levante se enfrentan este domingo 20 de septiembre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal vs. Levante, LaLiga
Villarreal vs. Levante, LaLiga

Villarreal y Levante se cruzan el domingo 20 de septiembre en el Estadio de la Ceramica, con ambos todavía acomodándose en la mitad baja de la tabla. Ninguno arrancó como esperaba y este duelo directo puede darle un respiro al que gane.

Es un partido entre dos equipos que necesitan resultados más que fútbol vistoso. Villarreal llega como favorito, pero la diferencia en la tabla es mínima y cualquier detalle puede inclinar la balanza.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El local viene de un triunfo 3-1 como visitante ante Málaga que le cortó una racha de dos derrotas seguidas, incluida una caída en casa frente al Betis. Con 5 puntos en 6 fechas y el puesto 14, el equipo de Marcelino necesita encadenar victorias para despegarse de la zona incómoda de la tabla.

Levante llega golpeado tras perder 2-4 en casa contra Barcelona, aunque antes había mostrado dos caras opuestas: un empate sin goles ante Málaga y una goleada 5-2 ante Betis. Está 15°, con los mismos 5 puntos que su rival pero un partido menos jugado, así que una victoria en Vila-real lo metería de lleno en la pelea por escalar posiciones.

El historial entre Villarreal y Levante

El historial es ampliamente favorable a Villarreal, que ganó 27 de los 42 enfrentamientos por apenas 10 del Levante y 5 empates. La diferencia de gol también es contundente: 75 a 35 a favor del local. En los últimos cruces el dominio se mantuvo, con triunfos por 1-0 y 5-1 en la última temporada, aunque el Levante logró cortar esa hegemonía en algún tramo de años anteriores.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/08/2026Villarreal vs. Levante1-0Club Friendlies
02/05/2026Villarreal vs. Levante5-1Primera División
18/02/2026Levante vs. Villarreal0-1Primera División
03/08/2022Villarreal vs. Levante3-1Club Friendlies
02/04/2022Levante vs. Villarreal2-0Primera División
03/01/2022Villarreal vs. Levante5-0Primera División
29/07/2021Villarreal vs. Levante0-0Club Friendlies
18/04/2021Levante vs. Villarreal1-5Primera División
03/02/2021Levante vs. Villarreal1-0Copa del Rey
02/01/2021Villarreal vs. Levante2-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sevilla vs. BarcelonaSábado 19 de septiembre13:0016:0021:00
Getafe vs. MálagaDomingo 20 de septiembre06:0009:0014:00
Atlético de Madrid vs. Real MadridDomingo 20 de septiembre08:1511:1516:15
Deportivo La Coruña vs. BetisDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Valencia vs. Real SociedadDomingo 20 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Villarreal y Levante se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Villarreal suma 5 puntos en el torneo.
  • Levante suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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