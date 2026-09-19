Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Levante por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Levante se cruzan el domingo 20 de septiembre en el Estadio de la Ceramica, con ambos todavía acomodándose en la mitad baja de la tabla. Ninguno arrancó como esperaba y este duelo directo puede darle un respiro al que gane.
Es un partido entre dos equipos que necesitan resultados más que fútbol vistoso. Villarreal llega como favorito, pero la diferencia en la tabla es mínima y cualquier detalle puede inclinar la balanza.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
El local viene de un triunfo 3-1 como visitante ante Málaga que le cortó una racha de dos derrotas seguidas, incluida una caída en casa frente al Betis. Con 5 puntos en 6 fechas y el puesto 14, el equipo de Marcelino necesita encadenar victorias para despegarse de la zona incómoda de la tabla.
Levante llega golpeado tras perder 2-4 en casa contra Barcelona, aunque antes había mostrado dos caras opuestas: un empate sin goles ante Málaga y una goleada 5-2 ante Betis. Está 15°, con los mismos 5 puntos que su rival pero un partido menos jugado, así que una victoria en Vila-real lo metería de lleno en la pelea por escalar posiciones.
El historial entre Villarreal y Levante
El historial es ampliamente favorable a Villarreal, que ganó 27 de los 42 enfrentamientos por apenas 10 del Levante y 5 empates. La diferencia de gol también es contundente: 75 a 35 a favor del local. En los últimos cruces el dominio se mantuvo, con triunfos por 1-0 y 5-1 en la última temporada, aunque el Levante logró cortar esa hegemonía en algún tramo de años anteriores.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/08/2026
|Villarreal vs. Levante
|1-0
|Club Friendlies
|02/05/2026
|Villarreal vs. Levante
|5-1
|Primera División
|18/02/2026
|Levante vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
|03/08/2022
|Villarreal vs. Levante
|3-1
|Club Friendlies
|02/04/2022
|Levante vs. Villarreal
|2-0
|Primera División
|03/01/2022
|Villarreal vs. Levante
|5-0
|Primera División
|29/07/2021
|Villarreal vs. Levante
|0-0
|Club Friendlies
|18/04/2021
|Levante vs. Villarreal
|1-5
|Primera División
|03/02/2021
|Levante vs. Villarreal
|1-0
|Copa del Rey
|02/01/2021
|Villarreal vs. Levante
|2-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sevilla vs. Barcelona
|Sábado 19 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Málaga
|Domingo 20 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|Domingo 20 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Valencia vs. Real Sociedad
|Domingo 20 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Villarreal y Levante se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Villarreal suma 5 puntos en el torneo.
- Levante suma 5 puntos en el torneo.