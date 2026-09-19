Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Levante por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Levante se enfrentan este domingo 20 de septiembre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal y Levante se cruzan el domingo 20 de septiembre en el Estadio de la Ceramica, con ambos todavía acomodándose en la mitad baja de la tabla. Ninguno arrancó como esperaba y este duelo directo puede darle un respiro al que gane.

Es un partido entre dos equipos que necesitan resultados más que fútbol vistoso. Villarreal llega como favorito, pero la diferencia en la tabla es mínima y cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El local viene de un triunfo 3-1 como visitante ante Málaga que le cortó una racha de dos derrotas seguidas, incluida una caída en casa frente al Betis. Con 5 puntos en 6 fechas y el puesto 14, el equipo de Marcelino necesita encadenar victorias para despegarse de la zona incómoda de la tabla.

Levante llega golpeado tras perder 2-4 en casa contra Barcelona, aunque antes había mostrado dos caras opuestas: un empate sin goles ante Málaga y una goleada 5-2 ante Betis. Está 15°, con los mismos 5 puntos que su rival pero un partido menos jugado, así que una victoria en Vila-real lo metería de lleno en la pelea por escalar posiciones.

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El historial entre Villarreal y Levante

El historial es ampliamente favorable a Villarreal, que ganó 27 de los 42 enfrentamientos por apenas 10 del Levante y 5 empates. La diferencia de gol también es contundente: 75 a 35 a favor del local. En los últimos cruces el dominio se mantuvo, con triunfos por 1-0 y 5-1 en la última temporada, aunque el Levante logró cortar esa hegemonía en algún tramo de años anteriores.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/08/2026 Villarreal vs. Levante 1-0 Club Friendlies 02/05/2026 Villarreal vs. Levante 5-1 Primera División 18/02/2026 Levante vs. Villarreal 0-1 Primera División 03/08/2022 Villarreal vs. Levante 3-1 Club Friendlies 02/04/2022 Levante vs. Villarreal 2-0 Primera División 03/01/2022 Villarreal vs. Levante 5-0 Primera División 29/07/2021 Villarreal vs. Levante 0-0 Club Friendlies 18/04/2021 Levante vs. Villarreal 1-5 Primera División 03/02/2021 Levante vs. Villarreal 1-0 Copa del Rey 02/01/2021 Villarreal vs. Levante 2-1 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sevilla vs. Barcelona Sábado 19 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Málaga Domingo 20 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Atlético de Madrid vs. Real Madrid Domingo 20 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Deportivo La Coruña vs. Betis Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Valencia vs. Real Sociedad Domingo 20 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis