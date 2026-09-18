Dónde ver EN VIVO Osasuna vs. Rayo Vallecano por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Osasuna necesita cortar una racha que empieza a pesar y el sábado 19 de septiembre recibe al Rayo Vallecano en el Estadio El Sadar con la urgencia de sumar de una vez.
Los dos llegan con siete puntos en las primeras seis fechas de LaLiga, así que hay algo más que el prestigio en juego: quien gane se acomoda en la mitad de la tabla y respira un poco más tranquilo.
Horario del partido
- México (CDMX): 06:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 09:00 hs
- Colombia: 07:00 hs
- Perú: 07:00 hs
- Chile: 09:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
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- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
El local no la está pasando bien. Cayó 0-4 ante Atlético, después 0-2 de local frente a Espanyol y antes había perdido 2-5 con Alavés: tres derrotas consecutivas que lo dejaron en el puesto 13 y con la necesidad de reaccionar cuanto antes en su propia cancha.
El Rayo Vallecano tuvo un cierre de semana mejor. Ganó 2-1 como local ante Espanyol después de haber sufrido una goleada en contra por 1-4 frente al Real Madrid, y antes de eso había sumado otro triunfo, 3-2 sobre el Santander. Llega en el puesto 11, con el mismo puntaje que Osasuna pero con la sensación de estar mejor parado anímicamente.
El historial entre Osasuna y Rayo Vallecano
El historial entre ambos está muy parejo: se enfrentaron 32 veces, con 13 victorias para Osasuna, 10 para el Rayo y 9 empates. La igualdad también se nota en los goles, 38 de cada lado. En los últimos cruces hubo de todo, incluido el 3-1 de Osasuna en Vallecas a comienzos de este año, aunque antes el Rayo se había impuesto en más de una visita a Pamplona.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/01/2026
|Rayo Vallecano vs. Osasuna
|1-3
|Primera División
|14/09/2025
|Osasuna vs. Rayo Vallecano
|2-0
|Primera División
|19/01/2025
|Osasuna vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|16/09/2024
|Rayo Vallecano vs. Osasuna
|3-1
|Primera División
|20/04/2024
|Rayo Vallecano vs. Osasuna
|2-1
|Primera División
|15/12/2023
|Osasuna vs. Rayo Vallecano
|1-0
|Primera División
|14/04/2023
|Rayo Vallecano vs. Osasuna
|2-1
|Primera División
|04/09/2022
|Osasuna vs. Rayo Vallecano
|2-1
|Primera División
|12/02/2022
|Rayo Vallecano vs. Osasuna
|0-3
|Primera División
|02/10/2021
|Osasuna vs. Rayo Vallecano
|1-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Espanyol vs. Elche
|Viernes 18 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Athletic Bilbao vs. Alavés
|Sábado 19 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Celta vs. Racing de Santander
|Sábado 19 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Sevilla vs. Barcelona
|Sábado 19 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Málaga
|Domingo 20 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|Domingo 20 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Levante
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Valencia vs. Real Sociedad
|Domingo 20 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Osasuna y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Osasuna suma 7 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 7 puntos en el torneo.