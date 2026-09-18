Dónde ver EN VIVO Osasuna vs. Rayo Vallecano por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Osasuna y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 19 de septiembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna necesita cortar una racha que empieza a pesar y el sábado 19 de septiembre recibe al Rayo Vallecano en el Estadio El Sadar con la urgencia de sumar de una vez.

Los dos llegan con siete puntos en las primeras seis fechas de LaLiga, así que hay algo más que el prestigio en juego: quien gane se acomoda en la mitad de la tabla y respira un poco más tranquilo.

Horario del partido

México (CDMX): 06:00 hs

06:00 hs Estados Unidos (ET): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (PT): 05:00 hs

05:00 hs Argentina: 09:00 hs

09:00 hs Colombia: 07:00 hs

07:00 hs Perú: 07:00 hs

07:00 hs Chile: 09:00 hs

09:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El local no la está pasando bien. Cayó 0-4 ante Atlético, después 0-2 de local frente a Espanyol y antes había perdido 2-5 con Alavés: tres derrotas consecutivas que lo dejaron en el puesto 13 y con la necesidad de reaccionar cuanto antes en su propia cancha.

El Rayo Vallecano tuvo un cierre de semana mejor. Ganó 2-1 como local ante Espanyol después de haber sufrido una goleada en contra por 1-4 frente al Real Madrid, y antes de eso había sumado otro triunfo, 3-2 sobre el Santander. Llega en el puesto 11, con el mismo puntaje que Osasuna pero con la sensación de estar mejor parado anímicamente.

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El historial entre Osasuna y Rayo Vallecano

El historial entre ambos está muy parejo: se enfrentaron 32 veces, con 13 victorias para Osasuna, 10 para el Rayo y 9 empates. La igualdad también se nota en los goles, 38 de cada lado. En los últimos cruces hubo de todo, incluido el 3-1 de Osasuna en Vallecas a comienzos de este año, aunque antes el Rayo se había impuesto en más de una visita a Pamplona.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/01/2026 Rayo Vallecano vs. Osasuna 1-3 Primera División 14/09/2025 Osasuna vs. Rayo Vallecano 2-0 Primera División 19/01/2025 Osasuna vs. Rayo Vallecano 1-1 Primera División 16/09/2024 Rayo Vallecano vs. Osasuna 3-1 Primera División 20/04/2024 Rayo Vallecano vs. Osasuna 2-1 Primera División 15/12/2023 Osasuna vs. Rayo Vallecano 1-0 Primera División 14/04/2023 Rayo Vallecano vs. Osasuna 2-1 Primera División 04/09/2022 Osasuna vs. Rayo Vallecano 2-1 Primera División 12/02/2022 Rayo Vallecano vs. Osasuna 0-3 Primera División 02/10/2021 Osasuna vs. Rayo Vallecano 1-0 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Espanyol vs. Elche Viernes 18 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Athletic Bilbao vs. Alavés Sábado 19 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Celta vs. Racing de Santander Sábado 19 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Sevilla vs. Barcelona Sábado 19 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Málaga Domingo 20 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Atlético de Madrid vs. Real Madrid Domingo 20 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Deportivo La Coruña vs. Betis Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Villarreal vs. Levante Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Valencia vs. Real Sociedad Domingo 20 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis