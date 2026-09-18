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Dónde ver EN VIVO Osasuna vs. Rayo Vallecano por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Osasuna y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 19 de septiembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna vs. Vallecano, LaLiga
Osasuna vs. Vallecano, LaLiga

Osasuna necesita cortar una racha que empieza a pesar y el sábado 19 de septiembre recibe al Rayo Vallecano en el Estadio El Sadar con la urgencia de sumar de una vez.

Los dos llegan con siete puntos en las primeras seis fechas de LaLiga, así que hay algo más que el prestigio en juego: quien gane se acomoda en la mitad de la tabla y respira un poco más tranquilo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 06:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 08:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 05:00 hs
  • Argentina: 09:00 hs
  • Colombia: 07:00 hs
  • Perú: 07:00 hs
  • Chile: 09:00 hs
  • España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El local no la está pasando bien. Cayó 0-4 ante Atlético, después 0-2 de local frente a Espanyol y antes había perdido 2-5 con Alavés: tres derrotas consecutivas que lo dejaron en el puesto 13 y con la necesidad de reaccionar cuanto antes en su propia cancha.

El Rayo Vallecano tuvo un cierre de semana mejor. Ganó 2-1 como local ante Espanyol después de haber sufrido una goleada en contra por 1-4 frente al Real Madrid, y antes de eso había sumado otro triunfo, 3-2 sobre el Santander. Llega en el puesto 11, con el mismo puntaje que Osasuna pero con la sensación de estar mejor parado anímicamente.

El historial entre Osasuna y Rayo Vallecano

El historial entre ambos está muy parejo: se enfrentaron 32 veces, con 13 victorias para Osasuna, 10 para el Rayo y 9 empates. La igualdad también se nota en los goles, 38 de cada lado. En los últimos cruces hubo de todo, incluido el 3-1 de Osasuna en Vallecas a comienzos de este año, aunque antes el Rayo se había impuesto en más de una visita a Pamplona.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/01/2026Rayo Vallecano vs. Osasuna1-3Primera División
14/09/2025Osasuna vs. Rayo Vallecano2-0Primera División
19/01/2025Osasuna vs. Rayo Vallecano1-1Primera División
16/09/2024Rayo Vallecano vs. Osasuna3-1Primera División
20/04/2024Rayo Vallecano vs. Osasuna2-1Primera División
15/12/2023Osasuna vs. Rayo Vallecano1-0Primera División
14/04/2023Rayo Vallecano vs. Osasuna2-1Primera División
04/09/2022Osasuna vs. Rayo Vallecano2-1Primera División
12/02/2022Rayo Vallecano vs. Osasuna0-3Primera División
02/10/2021Osasuna vs. Rayo Vallecano1-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Espanyol vs. ElcheViernes 18 de septiembre13:0016:0021:00
Athletic Bilbao vs. AlavésSábado 19 de septiembre08:1511:1516:15
Celta vs. Racing de SantanderSábado 19 de septiembre10:3013:3018:30
Sevilla vs. BarcelonaSábado 19 de septiembre13:0016:0021:00
Getafe vs. MálagaDomingo 20 de septiembre06:0009:0014:00
Atlético de Madrid vs. Real MadridDomingo 20 de septiembre08:1511:1516:15
Deportivo La Coruña vs. BetisDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. LevanteDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Valencia vs. Real SociedadDomingo 20 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Osasuna y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Osasuna suma 7 puntos en el torneo.
  • Rayo Vallecano suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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