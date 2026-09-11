Dónde ver EN VIVO Osasuna vs. Espanyol por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Osasuna quiere cortar la mala racha este sábado 12 de septiembre en el Estadio El Sadar, cuando reciba a un Espanyol que todavía no encuentra su nivel en LaLiga.
Los locales son favoritos y necesitan reencontrarse con la victoria tras un traspié doloroso, mientras que el Espanyol llega urgido de puntos para no despegarse de la zona media de la tabla.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 16:15 hs
- México (CDMX): 08:15 hs
- Estados Unidos (ET): 10:15 hs
- Estados Unidos (PT): 07:15 hs
- Argentina: 11:15 hs
- Colombia: 09:15 hs
- Perú: 09:15 hs
- Chile: 11:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia
- Perú: DIRECTV Sports Peru
- Chile: DIRECTV Sports Chile
- España: DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
Osasuna venía de dos triunfos seguidos, ante Celta y Getafe, pero el correctivo 2-5 que le propinó Alavés le bajó el envión justo antes de este cruce. Con 7 puntos en cuatro fechas y octavo en la tabla, el equipo de El Sadar tiene margen para el error pero no puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse en la pelea de arriba.
El Espanyol, en cambio, no logra despegar: viene de caer ante Real Madrid y Real Sociedad, y el empate 1-1 como local frente a Sevilla dejó más dudas que certezas. Con apenas 4 unidades y en el puesto 12, los catalanes necesitan un resultado positivo lejos de casa para no quedar demasiado rezagados a esta altura del torneo.
El historial entre Osasuna y Espanyol
El historial entre ambos favorece claramente a Osasuna, que ganó 18 de los 41 duelos disputados por 13 del Espanyol, con 10 empates de por medio. Los números de gol también inclinan la balanza para los navarros, que anotaron 49 tantos contra 40 del conjunto catalán.
En los enfrentamientos más recientes, sin embargo, el Espanyol se llevó los dos últimos, incluido un 2-1 como visitante, lo que demuestra que la ventaja histórica no siempre se traduce en resultados actuales.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/05/2026
|Osasuna vs. Espanyol
|1-2
|Primera División
|31/08/2025
|Espanyol vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|18/05/2025
|Osasuna vs. Espanyol
|2-0
|Primera División
|14/12/2024
|Espanyol vs. Osasuna
|0-0
|Primera División
|04/02/2023
|Espanyol vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|20/10/2022
|Osasuna vs. Espanyol
|1-0
|Primera División
|08/05/2022
|Espanyol vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|14/08/2021
|Osasuna vs. Espanyol
|0-0
|Primera División
|17/01/2021
|Espanyol vs. Osasuna
|0-2
|Copa del Rey
|08/03/2020
|Osasuna vs. Espanyol
|1-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Racing de Santander vs. Alavés
|Sábado 12 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Athletic Bilbao vs. Elche
|Sábado 12 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|Sábado 12 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Barcelona
|Domingo 13 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Getafe vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 13 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Betis
|Lunes 14 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Osasuna y Espanyol se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Osasuna suma 7 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 4 puntos en el torneo.