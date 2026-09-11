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Dónde ver EN VIVO Osasuna vs. Espanyol por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Osasuna y Espanyol se enfrentan este sábado 12 de septiembre, en el Estadio El Sadar, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna vs. Espanyol, LaLiga
Osasuna vs. Espanyol, LaLiga

Osasuna quiere cortar la mala racha este sábado 12 de septiembre en el Estadio El Sadar, cuando reciba a un Espanyol que todavía no encuentra su nivel en LaLiga.

Los locales son favoritos y necesitan reencontrarse con la victoria tras un traspié doloroso, mientras que el Espanyol llega urgido de puntos para no despegarse de la zona media de la tabla.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 16:15 hs
  • México (CDMX): 08:15 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:15 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:15 hs
  • Argentina: 11:15 hs
  • Colombia: 09:15 hs
  • Perú: 09:15 hs
  • Chile: 11:15 hs
  • España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia
  • Perú: DIRECTV Sports Peru
  • Chile: DIRECTV Sports Chile
  • España: DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

La actualidad de ambos equipos

Osasuna venía de dos triunfos seguidos, ante Celta y Getafe, pero el correctivo 2-5 que le propinó Alavés le bajó el envión justo antes de este cruce. Con 7 puntos en cuatro fechas y octavo en la tabla, el equipo de El Sadar tiene margen para el error pero no puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse en la pelea de arriba.

El Espanyol, en cambio, no logra despegar: viene de caer ante Real Madrid y Real Sociedad, y el empate 1-1 como local frente a Sevilla dejó más dudas que certezas. Con apenas 4 unidades y en el puesto 12, los catalanes necesitan un resultado positivo lejos de casa para no quedar demasiado rezagados a esta altura del torneo.

El historial entre Osasuna y Espanyol

El historial entre ambos favorece claramente a Osasuna, que ganó 18 de los 41 duelos disputados por 13 del Espanyol, con 10 empates de por medio. Los números de gol también inclinan la balanza para los navarros, que anotaron 49 tantos contra 40 del conjunto catalán.

En los enfrentamientos más recientes, sin embargo, el Espanyol se llevó los dos últimos, incluido un 2-1 como visitante, lo que demuestra que la ventaja histórica no siempre se traduce en resultados actuales.

FechaPartidoResultadoTorneo
17/05/2026Osasuna vs. Espanyol1-2Primera División
31/08/2025Espanyol vs. Osasuna1-0Primera División
18/05/2025Osasuna vs. Espanyol2-0Primera División
14/12/2024Espanyol vs. Osasuna0-0Primera División
04/02/2023Espanyol vs. Osasuna1-1Primera División
20/10/2022Osasuna vs. Espanyol1-0Primera División
08/05/2022Espanyol vs. Osasuna1-1Primera División
14/08/2021Osasuna vs. Espanyol0-0Primera División
17/01/2021Espanyol vs. Osasuna0-2Copa del Rey
08/03/2020Osasuna vs. Espanyol1-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Racing de Santander vs. AlavésSábado 12 de septiembre06:0009:0014:00
Athletic Bilbao vs. ElcheSábado 12 de septiembre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. Rayo VallecanoSábado 12 de septiembre13:0016:0021:00
Levante vs. BarcelonaDomingo 13 de septiembre08:1511:1516:15
Getafe vs. Deportivo La CoruñaDomingo 13 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. BetisLunes 14 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Osasuna y Espanyol se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Osasuna suma 7 puntos en el torneo.
  • Espanyol suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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