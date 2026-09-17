El polémico mensaje de Deyverson después de que Liga fuera eliminado de la Copa Libertadores: “falta de respeto…”

Deyverson envía un polémico mensaje en sus cuentas oficiales, después de que Liga de Quito quedó eliminado en la Copa

Liga de Quito quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras y el equipo ecuatoriano se despidió en esta instancia del torneo. Sin embargo, la polémica ha llegado después por un polémico mensaje de Deyverson en sus stories.

El mensaje de Deyverson tras la eliminación de Liga

En todas sus cuentas oficiales de Deyverson subió un storie hablando de cómo entró a solo jugar 5 minutos y lo acompañó de “falta de respeto”. A inicios de año, el brasileño era el gran refuerzo de Liga de Quito, y ahora en septiembre es suplente fijo.

“Un consejo que les doy a los grandes profesionales del fútbol: independientemente de si sales como titular o entras faltando cinco minutos para el final, sé lo más profesional posible; aunque te falten al respeto, mantén siempre el profesionalismo”, escribió Deyverson.

La publicación polémica de Deyverson. (Foto: Captura de pantalla)

En redes sociales ya rápidamente comenzaron las conjeturas por si Deyverson está reclamando la falta de minutos. El histórico delantero brasileño apenas y jugó en el global de los 180 minutos. También se entiende eso por el gran nivel de Michael Estrada que marcó un doblete.

Los números de Deyverson en Liga de Quito

En esta temporada con la camiseta de Liga de Quito, Deyverson ha sumado 40 partidos en esta temporada. Ha marcado 8 goles y dado 4 asistencias, entre todas las competencias. El delantero lleva en canchas más de 2.000 minutos, pero ya en este segundo semestre es suplente fijo.

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En síntesis: