Alberto Gamero arranca la limpia y Millonarios tiene su primera salida para el 2027

Alberto Gamero ya piensa en el plantel para la siguiente temporada y revelan una de las primeras salidas de Millonarios 2027.

Millonarios ya tendría su primera salida confirmada de cara a la temporada 2027. De acuerdo con información entregada por el periodista Alexis Rodríguez, Juan Carlos Pereira no continuaría en el conjunto Embajador, luego de que su contrato llegara a su final.

El volante cartagenero, sin embargo, mantiene vigente su vínculo con la institución por una situación particular. Pereira continúa incapacitado tras la grave lesión que sufrió en septiembre de 2025, por lo que su contrato permanece activo mientras avanza su proceso de recuperación.

Según la información conocida, el futbolista estaría a la espera de recibir el alta de la ARL hacia finales de noviembre. Este procedimiento es el que mantiene su relación contractual con Millonarios, pese a que su etapa deportiva con el club estaría llegando a su fin.

Una vez reciba el alta correspondiente, Pereira quedaría como jugador libre, lo que permitiría formalizar su salida del equipo bogotano. Juan Carlos Pereira disputó 207 partidos con Millonarios, según los registros disponibles: 173 de Liga, 17 de Copa Colombia y 17 internacionales, marcó 19 goles con el conjunto Embajador.

Pereira llegó al fútbol profesional con Independiente Medellín y también pasó por Atlético FC, Orsomarso, Cúcuta Deportivo y Unión Magdalena, antes de incorporarse a Millonarios en 2020. Con el conjunto Embajador conquistó la Copa Colombia 2022 y la Liga BetPlay 2023, poniendo fin a una etapa de varios años en el club.

Los jugadores que acaban contrato con Millonarios en diciembre

Son varios jugadores los que acaban contrato con Millonarios en diciembre, estos son: Rodrigo Contreras, Leonai Souza, Stiven Vega, Julián Angulo, Danovis Banguero, Santiago Giordana, Mackalister Silva y Darwin Quintero.

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Juan Carlos Pereira – Millonarios.

En resumen