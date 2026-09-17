Dónde ver EN VIVO Espanyol vs. Elche por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Espanyol y Elche se enfrentan este viernes 18 de septiembre, en el RCDE Stadium, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El viernes 18 de septiembre el RCDE Stadium recibe un duelo con distancias claras en la tabla: Espanyol, instalado en la mitad de arriba, se mide con un Elche que todavía no despega en LaLiga.

Los locales pelean por meterse entre los puestos de arriba y no quieren desperdiciar la localía. El Elche, colista con apenas 2 puntos en seis fechas, necesita reaccionar antes de que la distancia con el resto se haga cuesta arriba.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

El Espanyol llega con series mixta: viene de caer 1-2 como visitante ante Rayo, pero antes había ganado 2-0 en cancha de Osasuna y empatado 1-1 de local con Sevilla. Con 7 puntos en 6 partidos y el octavo puesto, el equipo de Cornellà-El Prat sabe que un triunfo en casa lo puede meter de lleno en la pelea por la zona alta.

El Elche no encuentra la manera de sumar. Cayó 2-3 ante Real Madrid, empató 1-1 con Athletic y también perdió 2-3 frente a Real Sociedad, todos resultados ajustados que no le alcanzaron para salir del fondo. Con solo 2 puntos y el último lugar entre los 20 equipos, la visita a Cornellà aparece como una parada obligada para empezar a cambiar la historia.

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El historial entre Espanyol y Elche

El historial entre ambos está parejo: de los 12 enfrentamientos, el Espanyol ganó 4, el Elche 3 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los locales (19 contra 16). El antecedente más reciente, de marzo de 2026, terminó 2-2 en campo del Elche, y el anterior lo había ganado el Espanyol 1-0. La tendencia marca que ninguno saca ventajas grandes cuando se cruzan.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/03/2026 Elche vs. Espanyol 2-2 Primera División 25/10/2025 Espanyol vs. Elche 1-0 Primera División 27/04/2024 Elche vs. Espanyol 2-2 Segunda División 18/11/2023 Espanyol vs. Elche 2-0 Segunda División 19/02/2023 Elche vs. Espanyol 0-1 Primera División 23/10/2022 Espanyol vs. Elche 2-2 Primera División 10/01/2022 Espanyol vs. Elche 1-2 Primera División 23/10/2021 Elche vs. Espanyol 2-2 Primera División 06/04/2015 Espanyol vs. Elche 1-1 Primera División 02/11/2014 Elche vs. Espanyol 2-1 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Osasuna vs. Rayo Vallecano Sábado 19 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Athletic Bilbao vs. Alavés Sábado 19 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Celta vs. Racing de Santander Sábado 19 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Sevilla vs. Barcelona Sábado 19 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Málaga Domingo 20 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Atlético de Madrid vs. Real Madrid Domingo 20 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Deportivo La Coruña vs. Betis Domingo 20 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Valencia vs. Real Sociedad Domingo 20 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis