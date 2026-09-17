Dónde ver EN VIVO Espanyol vs. Elche por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

El viernes 18 de septiembre el RCDE Stadium recibe un duelo con distancias claras en la tabla: Espanyol, instalado en la mitad de arriba, se mide con un Elche que todavía no despega en LaLiga.
Los locales pelean por meterse entre los puestos de arriba y no quieren desperdiciar la localía. El Elche, colista con apenas 2 puntos en seis fechas, necesita reaccionar antes de que la distancia con el resto se haga cuesta arriba.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El Espanyol llega con series mixta: viene de caer 1-2 como visitante ante Rayo, pero antes había ganado 2-0 en cancha de Osasuna y empatado 1-1 de local con Sevilla. Con 7 puntos en 6 partidos y el octavo puesto, el equipo de Cornellà-El Prat sabe que un triunfo en casa lo puede meter de lleno en la pelea por la zona alta.
El Elche no encuentra la manera de sumar. Cayó 2-3 ante Real Madrid, empató 1-1 con Athletic y también perdió 2-3 frente a Real Sociedad, todos resultados ajustados que no le alcanzaron para salir del fondo. Con solo 2 puntos y el último lugar entre los 20 equipos, la visita a Cornellà aparece como una parada obligada para empezar a cambiar la historia.
El historial entre Espanyol y Elche
El historial entre ambos está parejo: de los 12 enfrentamientos, el Espanyol ganó 4, el Elche 3 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los locales (19 contra 16). El antecedente más reciente, de marzo de 2026, terminó 2-2 en campo del Elche, y el anterior lo había ganado el Espanyol 1-0. La tendencia marca que ninguno saca ventajas grandes cuando se cruzan.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/03/2026
|Elche vs. Espanyol
|2-2
|Primera División
|25/10/2025
|Espanyol vs. Elche
|1-0
|Primera División
|27/04/2024
|Elche vs. Espanyol
|2-2
|Segunda División
|18/11/2023
|Espanyol vs. Elche
|2-0
|Segunda División
|19/02/2023
|Elche vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|23/10/2022
|Espanyol vs. Elche
|2-2
|Primera División
|10/01/2022
|Espanyol vs. Elche
|1-2
|Primera División
|23/10/2021
|Elche vs. Espanyol
|2-2
|Primera División
|06/04/2015
|Espanyol vs. Elche
|1-1
|Primera División
|02/11/2014
|Elche vs. Espanyol
|2-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Osasuna vs. Rayo Vallecano
|Sábado 19 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Athletic Bilbao vs. Alavés
|Sábado 19 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Celta vs. Racing de Santander
|Sábado 19 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Sevilla vs. Barcelona
|Sábado 19 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Málaga
|Domingo 20 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|Domingo 20 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Valencia vs. Real Sociedad
|Domingo 20 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Espanyol y Elche se enfrentan este viernes 18 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Espanyol suma 7 puntos en el torneo.
- Elche suma 2 puntos en el torneo.