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Dónde ver EN VIVO Espanyol vs. Elche por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Espanyol y Elche se enfrentan este viernes 18 de septiembre, en el RCDE Stadium, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Espanyol vs. Elche, LaLiga
Espanyol vs. Elche, LaLiga

El viernes 18 de septiembre el RCDE Stadium recibe un duelo con distancias claras en la tabla: Espanyol, instalado en la mitad de arriba, se mide con un Elche que todavía no despega en LaLiga.

Los locales pelean por meterse entre los puestos de arriba y no quieren desperdiciar la localía. El Elche, colista con apenas 2 puntos en seis fechas, necesita reaccionar antes de que la distancia con el resto se haga cuesta arriba.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

El Espanyol llega con series mixta: viene de caer 1-2 como visitante ante Rayo, pero antes había ganado 2-0 en cancha de Osasuna y empatado 1-1 de local con Sevilla. Con 7 puntos en 6 partidos y el octavo puesto, el equipo de Cornellà-El Prat sabe que un triunfo en casa lo puede meter de lleno en la pelea por la zona alta.

El Elche no encuentra la manera de sumar. Cayó 2-3 ante Real Madrid, empató 1-1 con Athletic y también perdió 2-3 frente a Real Sociedad, todos resultados ajustados que no le alcanzaron para salir del fondo. Con solo 2 puntos y el último lugar entre los 20 equipos, la visita a Cornellà aparece como una parada obligada para empezar a cambiar la historia.

El historial entre Espanyol y Elche

El historial entre ambos está parejo: de los 12 enfrentamientos, el Espanyol ganó 4, el Elche 3 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los locales (19 contra 16). El antecedente más reciente, de marzo de 2026, terminó 2-2 en campo del Elche, y el anterior lo había ganado el Espanyol 1-0. La tendencia marca que ninguno saca ventajas grandes cuando se cruzan.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/03/2026Elche vs. Espanyol2-2Primera División
25/10/2025Espanyol vs. Elche1-0Primera División
27/04/2024Elche vs. Espanyol2-2Segunda División
18/11/2023Espanyol vs. Elche2-0Segunda División
19/02/2023Elche vs. Espanyol0-1Primera División
23/10/2022Espanyol vs. Elche2-2Primera División
10/01/2022Espanyol vs. Elche1-2Primera División
23/10/2021Elche vs. Espanyol2-2Primera División
06/04/2015Espanyol vs. Elche1-1Primera División
02/11/2014Elche vs. Espanyol2-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Osasuna vs. Rayo VallecanoSábado 19 de septiembre06:0009:0014:00
Athletic Bilbao vs. AlavésSábado 19 de septiembre08:1511:1516:15
Celta vs. Racing de SantanderSábado 19 de septiembre10:3013:3018:30
Sevilla vs. BarcelonaSábado 19 de septiembre13:0016:0021:00
Getafe vs. MálagaDomingo 20 de septiembre06:0009:0014:00
Atlético de Madrid vs. Real MadridDomingo 20 de septiembre08:1511:1516:15
Deportivo La Coruña vs. BetisDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Valencia vs. Real SociedadDomingo 20 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Espanyol y Elche se enfrentan este viernes 18 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Espanyol suma 7 puntos en el torneo.
  • Elche suma 2 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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