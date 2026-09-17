Atlético Nacional vivirá un importante cambio en su historia, tras esta confirmación de una salida.

Atlético Nacional dio la gran noticia de la jornada después de que se confirmara que cambiará de marca de vestimenta. El club hará un importante cambio para toda su historia, que implica la salida de una empresa con la que venían trabajando desde 2013.

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, hay varios motivos que llevan a Nacional a tomar esta decisión. El ‘Verdolaga’ también estaría analizando seriamente la posibilidad de tener su propia marca de ropa para este nuevo ciclo en Colombia.

Los motivos de Atlético Nacional para dejar Nike

Según informó Sierra, entre los motivos más destacados de esta terminación de alianza están:

Altos costos para hinchas

Poco stock en las tiendas

Diseños no exclusivos

Condiciones para otras colecciones

Por lo cual, Atlético Nacional iniciará una nueva era en el fútbol colombiano en 2027, con una nueva marca de vestimenta y con James Rodríguez como imagen del club. El ex capitán de la Selección Colombia regresó al país y firmó con el equipo de Medellín hasta mediados de 2027.

James jugó sus primeros minutos con Atlético Nacional. (Foto: @nacionaloficial)

¿Qué marca vestirá la camiseta de Atlético Nacional?

A diferencia del deseo de muchos aficionados, de tener grandes marcas, la realidad es que Atlético Nacional decidió oficialmente ellos armar su propia marca y con esta vender el uniforme de 2027. Se viene un cambio histórico con esta decisión.

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