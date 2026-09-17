Luis Díaz le agradeció a Néstor Lorenzo por no llamarlo a los amistosos de la Selección Colombia

No han sido semanas sencillas para la figura de Luis Díaz. Las críticas alrededor de su rendimiento se unen a las informaciones de Juan Felipe Cadavid en relación a su no convocatoria para los amistosos de la Selección Colombia. El crack del Bayern Múnich analizó su presente a lo largo de las últimas horas y reveló que parar su actividad le vendrá más que bien. Afirma que es consciente de todo el ruido alrededor de su presente.

“Por supuesto que siempre quiero jugar; me encanta jugar… Ahora tenemos un descanso tras este partido, luego vienen los partidos internacionales… y este parón también nos ayudará a prepararnos mentalmente para lo que aún queda esta temporada, y será bueno… Creo que aún no somos realmente el Bayern que fuimos la temporada pasada. Todavía no estamos en ese nivel, pero creo que eso es normal. Es normal porque hemos tenido una carga de trabajo pesada”, palabras de Luis Díaz en su charla con Sky Sport.

El colombiano deja en claro que sabe que no es tan simple. También que únicamente la ausencia de goles es lo que genera el ruido alrededor de su figura. Cuando se abra el arco entiende que todo volverá a ser como antes: “Estoy buscando la mejor versión de mí mismo, y la encontraré pronto. Creo que el gol llegará en el próximo partido de Bundesliga. Así que también hay que mantenerse tranquilo mentalmente, para que no pese. Lo importante es seguir trabajando y mejorando. Sé que se trata solo de concretar las oportunidades. Solo falta el remate, y entonces todo estará bien”.

“Muchos de nosotros también estuvimos en el Mundial después. Luego tienes comparativamente poco tiempo de descanso. Así que es normal que los primeros partidos puedan ser difíciles. Lo más importante es saber que tenemos un gran equipo, con grandes jugadores. Que podemos volver a jugar como lo hicimos. Tenemos que trabajar para eso”, más reflexiones de Luis Díaz alrededor de su presente en Múnich. Apenas suma un gol desde que empezó el año.

Lorenzo no contaría con Luis Díaz para la próxima Fecha FIFA: GETTY

Recordemos que la lista de convocados de Néstor Lorenzo se dará a conocer en las próximas horas. En ella terminaremos de ver una convocatoria que llega después de la Copa del Mundo y para enfrentarse a rivales como México, Perú o Paraguay. Luis Díaz agradece tener tiempo para descansar y por encima de todo despejar la mente tras un verano cargado de novedades y desgaste.

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Luis Díaz, orgulloso de estar nominado al Balón de Oro

Una vez en su carrera el cafetero se encuentra dentro de los 30 mejores de la última temporada. Un reconocimiento que terminaremos de ver en qué lugar le deja el próximo 26 de octubre por Londres. Luis Díaz afirma que trabaja para intentar mejorar su última posición en el ranking final.

“No todo el mundo tiene la oportunidad de estar entre los 30 mejores jugadores del mundo. Eso es un gran logro. He tenido el honor de ser incluido dos veces, y esos fueron logros muy, muy, muy buenos para mí y para mi carrera. Intentaré avanzar un poco más en la lista cada vez”, comentaba el colombiano sobre el hecho de encontrarse entre los mejores 30 futbolistas de la última temporada. Dentro de solo 5 semanas se define una edición del Balón de Oro más que pareja en cuanto a la previa se refiere.

Datos claves

Luis Díaz valoró positivamente el descanso tras su no convocatoria con la Selección Colombia .

valoró positivamente el descanso tras su no convocatoria con la . Luis Díaz reconoció que le falta gol pero confía en recuperar pronto su mejor nivel.

reconoció que le falta gol pero confía en recuperar pronto su mejor nivel. Luis Díaz destacó el orgullo de estar nominado entre los 30 candidatos al Balón de Oro.