Los dos delanteros que evitaron el fichaje de Julián Alvarez por Barcelona en 2022

La trama de Julián Alvarez sigue marcando el presente tanto del Atlético de Madrid como del Barcelona. En el conjunto culé esperan una nueva ronda de negociaciones con el equipo de Diego Pablo Simeone, mientras la hemeroteca les recuerda que ya podrían tener a la ‘Araña’. Informaciones del Diario AS confirman que se apostó por dos delanteros en el 2022 en lugar del atacante de la selección argentina.

El medio nos lleva a un contexto donde, en el año 2022, el Barcelona buscaba delantero. El nombre de Julián Alvarez llegaba a la secretaría deportiva mientras el argentino brillaba en River Plate por todo lo alto. El precio de su salida de Buenos Aires no era superior a los 20 millones de euros. A pesar de todo esto, se apostó por dos operaciones que superaron los 70 millones de euros entre transferencias y bonos por traspaso.

En aquel entonces el Barcelona tenía urgencias. Su momento deportivo iba de la mano con una inestabilidad social tras la salida de Lionel Messi, lo que hizo a la dirección deportiva apostar por los fichajes de Ferran Torres y Pierre-Emerick Aubameyang en lugar de Alvarez. Fueron 55 millones al Manchester City y otros 15 en primas por fichaje los montos de todo. Solo el primero queda por Cataluña.

Ahora la trama para el Barcelona se hace más difícil. El Atlético de Madrid nunca ha querido negociar su salida, pero Julián Alvarez ya pidió de manera pública un traspaso para cumplir su sueño lejos del estadio del norte de la capital española. El Barcelona es el club apuntado por todos los rumores e igualmente un lugar al cual el ex de River Plate podría haber llegado en el año 2022 por un precio hasta 130 millones de euros menor al que podría costar su transferencia en pleno 2026.

Aubameyang y Ferrán Torres, motivos por los que Barcelona descartó a Julián Alvarez en 2022: GETTY

“Lo mejor para todos es un traspaso, quiero cumplir mi sueño. No puedo esconderme, ni actuar como si no quisiera ser claro, intento ser honesto. Hablé con gente del Atlético y creo que lo mejor para todos los involucrados es que me vaya”, fueron las declaraciones de Julián Alvarez a lo largo de las últimas jornadas, las cuales han derivado en una batalla total entre las direcciones deportivas de los dos equipos involucrados.

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El Atlético de Madrid endurece su postura

Por el conjunto colchonero no quieren vender. Es la postura a gran escala e igualmente la mejor forma de presionar a un Barcelona que ya sabe que tendrá que luchar contra viento y marea para quedarse con Julián Alvarez. Las informaciones de Mundo Deportivo apuntan a que el conjunto culé tendrá que desembolsar como mínimo 150 millones de euros de manera directa y sin pagos aplazados para que pueda abrirse una nueva vía para ver al ex de River Plate en el Camp Nou.

“Es cierto que nos habló, pero también es cierto que conoce bien nuestra posición, porque hemos sido muy claros: el Atlético no quiere vender… El Barcelona está mintiendo… Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético y por eso vamos a presentar una queja ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador bajo contrato activo durante el período protegido”, comentaba Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético, en las últimas jornadas sobre el estado de las negociaciones.

Datos claves

Julián Álvarez brillaba en River Plate y tenía un costo de salida de 20 millones de euros en 2022.

brillaba en River Plate y tenía un costo de salida de en 2022. El Barcelona prefirió fichar a Ferrán Torres y Pierre Emeric Aubameyang en lugar del argentino.

prefirió fichar a Ferrán Torres y Pierre Emeric Aubameyang en lugar del argentino. El directivo Miguel Ángel Gil Marín anunció que presentará una queja ante la FIFA contra el Barcelona.