¿Por qué no juegan Lamine Yamal y Raphinha en Birmingham vs. Barcelona?

Barcelona se mide al Birmingham en Inglaterra. Nuevo amistoso para los hombres de Hansi Flick. Por esto no estarán Lamine Yamal y Raphinha.

Lamine Yamal y Raphinha no dirán presente en el amistoso Birmingham vs. Barcelona. Ambos atacantes de Hansi Flick son baja para un nuevo asalto de pretemporada del conjunto culé. Los motivos, más que claros y en línea con lo que indica la normativa española. El brasileño, eso sí, ya está trabajando en la ciudad deportiva.

Al haber disputado la Copa del Mundo, Lamine Yamal y Raphinha tuvieron que mover sus vacaciones de las fechas naturales y por ende empezaron después la pretemporada. Ojo, porque en el caso del español todavía sigue de libranzas tras haber disputado la final del certamen.

Raphinha llegó hasta octavos del torneo, pero la lesión que le sacó de buena parte del certamen recién le permite entrenarse junto al resto de sus compañeros en la ciudad deportiva del Barcelona. Ninguno hará parte de un amistoso contra Birmingham que supondrá el segundo asalto de los culés en su preparación tras haberse medido días atrás con Europa.

Yamal por vacaciones y Raphinha por los trabajos para recuperarle de su rodilla son los motivos por los cuales el Barcelona no podrá contar con ninguno de ellos para el encuentro de esta tarde-noche frente al histórico club del fútbol inglés. Se espera que ambos puedan estar al 100% en lo físico como mental de cara a finales del mes de agosto.

Lamine Yamal y Rpahinha todavía no jugarán con Barcelona: GETTY

Por esto no juegan Lamine Yamal y Raphinha en Birmingham vs. Barcelona. El encuentro será disputado sobre las 20:45 hora local. Los culés, gracias a estas bajas y otros movimientos de mercado, saldrían en la previa con un 11 conformado por Wojciech Szczęsny; Héctor Fort, Andreas Christensen, Álvaro Cortés, Gerard Martín; Marc Casadó, Marc Bernal, Tomás Marqués; Ibrahim Diarra, Jofre Torrents y Karim Adeyemi.

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