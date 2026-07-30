¿Se abre la puerta a Julián Alvarez?: jugadores del Atlético Madrid piden a Ferrán Torres ser ídolo con Simeone

Por España afirman que los futbolistas colchoneros gustarían de ver a Ferrán Torres con Simeone. Puede entrar en la operación Julián Alvarez.

La trama Julián Alvarez tiene un nuevo capítulo esta mañana. Por España no dudan que pueden darse todo tipo de giros alrededor del futuro del argentino. El final del contrato de Ferran Torres veremos si abre la puerta a intercambios. En el Atlético de Madrid, informan, existen jugadores que quieren ver al goleador de la final del Mundial con Diego Simeone.

“Ferran sabe que dentro de pocos meses puede irse libre y esto es lo que decíamos antes. Hay dos clubes interesados en él, sobre todo, PSG y Atlético de Madrid. Lo del Atleti puede estar relacionado con Julián, pero a día de hoy repito, lo más probable parece es que se quede”, información del periodista Matteo Moretto en MARCA. Todo en horas claves para saber qué ocurre con el delantero argentino.

Incluso, afirma que hay jugadores del Atlético de Madrid que abogan por que el jugador del Barcelona llegue a la entidad: “Yo te digo que además hay futbolistas del Atlético de Madrid muy amigos de Ferran Torres que le dicen todos los días ‘oye, vente que vas a ser nuestro nueve, vas a ser nuestro ídolo’. Pero bueno, quedan cosas”.

“Me parece mucho más dentro que fuera por muchos temas. Primero, el Barça no tiene delantero. Segundo, Ferran está muy a gusto en Barcelona y sabe que podría renovar, aunque está parada. No hay contactos entre las partes desde hace tiempo, pero ahora parece que el Barça se mueve después del Mundial”, finaliza Matteo Moretto en MARCA.

Ferrán Torres y Julián Alvarez, con futuros relacionados en el final del mercado: GETTY

Ferran Torres termina contrato en 2027. Julián Alvarez lo hace en el año 2030. Una ecuación que sin dudas obliga a movimientos en ambas entidades de cara a resolver qué puede ocurrir con dos 9 que gustan al otro lado de sus clubes. Quedan todavía hasta 4 semanas de un mercado de fichajes de verano donde los finalistas del Mundial 2026 son protagonistas en todos los sentidos.

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El Atlético de Madrid ganó en su estreno de pretemporada

Los colchoneros derrotaron por 4-1 al Getafe en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid en el amistoso que marcó su estreno de pretemporada. Lo hicieron en un contexto sin Julián Alvarez y donde los goles de Lookman en dos ocasiones se sumaron a los tantos de Arnau Ortiz y Obed Vargas de penalti. Álvaro Gutiérrez descontó para la visita.

Recordemos que Julián Alvarez tiene licencia en el equipo español hasta como mucho el 10 de agosto. Será la fecha donde tendrá que reincorporarse a las filas de Simeone si es que no ha cambiado de club entonces. Ferran Torres tiene un escenario similar por la ciudad de Barcelona. LaLiga, no olvidemos, arranca en casi dos semanas y media.

Datos claves

PSG y Atlético de Madrid muestran interés en fichar al delantero Ferran Torres .

muestran interés en fichar al delantero . El futbolista Ferran Torres finaliza su contrato actual con el Barcelona en 2027 .

finaliza su contrato actual con el Barcelona en . Atlético de Madrid derrotó 4-1 al Getafe en su primer partido de pretemporada.