Birmingham vs. Barcelona: Horario, alineaciones, y dónde ver el amistoso

Todo lo que tienes que saber del amistoso de los hombres de Hansi Flick. Barcelona se mide con Birmingham en Reino Unido.

Nuevo partido amistoso para el Barcelona de Hansi Flick. Tras medirse con Europa en la ciudad deportiva Joahn Cruyff, los culés viajan rumbo a Inglaterra para medir fuerzas con el Birmingham. Esto es todo lo que tienes que saber del amistoso disputado en Reino Unido. Lamine Yamal y Raphinha no estarán.

Los culés asumen una nueva prueba de una pretemporada marcada por la Copa del Mundo y donde la gran mayoría de sus internacionales recién se están incorporando a trabajos por estas horas. Barcelona se mide a un Birmingham que pese a su jugosa historia en el fútbol inglés, vive décadas de crisis que les han dejado en las categorías bajas de la pirámide de su futbol profesional.

Horario del encuentro entre Birmingham vs. Barcelona

España : 8:45 hora local

: 8:45 hora local Argentina : 3:45 pm

: 3:45 pm Brasil : 3:45 pm

: 3:45 pm Uruguay : 3:45 pm

: 3:45 pm Chile : 2:45 pm

: 2:45 pm Paraguay : 2:45 pm

: 2:45 pm Bolivia : 2:45 pm

: 2:45 pm Venezuela : 2:45 pm

: 2:45 pm Ecuador : 1:45 pm

: 1:45 pm Perú : 1:45 pm

: 1:45 pm Colombia : 1:45 pm

: 1:45 pm Estados Unidos : 2:45 pm (EST), 1:45 pm (CST), 12:45 pm (MST) y 11:45 am (PST)

: 2:45 pm (EST), 1:45 pm (CST), 12:45 pm (MST) y 11:45 am (PST) México: 12:45 pm (Centro)

¿Quién transmite Birmingham vs. Barcelona?

El encuentro disputado en Birmingham se podrá seguir por medio de TV3 en España, así como por medio de Barca Play, app oficial del conjunto culé y donde no habrá necesidad de pagar ningún monto para disfrutar del segundo choque de esta pretemporada de los vigentes campeones de LaLiga.

St Andrew’s, sede del choque Birmingham vs. Barcelona: GETTY

Posibles alineaciones Birmingham vs. Barcelona

Birmingham: James Beadle; Bright Osayi-Samuel, Christoph Klarer, Dael Fry, Alex Cochrane; Tomoki Iwata, Jhon Solís; Carlos Vicente, Kanya Fujimoto, Demarai Gray; August Priske.

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Barcelona: Wojciech Szczęsny; Héctor Fort, Andreas Christensen, Álvaro Cortés, Gerard Martín; Marc Casadó, Marc Bernal, Tomás Marqués; Ibrahim Diarra, Jofre Torrents y Karim Adeyemi.

Datos claves