Cubarsí, defensor de España, quiere jugar la final del Mundial ante Messi y la Selección Argentina

El joven defensor de España y Barcelona no duda en sus deseos. Quiere un duelo ante la Argentina de Messi el 19 de julio.

Pau Cubarsí analiza en Sport lo que para muchos sería la final soñada en esta Copa del Mundo. El defensor de la Selección Española y el Barcelona no duda en marcar sus deseos alrededor de un enfrentamiento con Lionel Andrés Messi. Entiende que un encuentro frente a la Selección Argentina sería una oportunidad de oro para quedar en la historia.

“Sería un sueño, sobre todo porque significaría que estoy en una final del Mundial. Sería una oportunidad de ganarlo. Si fuera contra Messi, realmente sería un sueño desde pequeño…. ¿Leo es mi ídolo? Sí. Toda la familia hemos sido del Barça y desde pequeño siempre ha sido nuestro ídolo y referente y tengo muchas ganas de conocerlo. El objetivo es ganarle si nos cruzamos”, fueron las reflexiones del joven defensor.

Pese al empate frente a Cabo Verde, en España la expectativa por la Copa del Mundo se encuentra más que alta: “Estamos muy tranquilos, preparando el partido contra Uruguay. Hemos podido recargar bien las pilas. Hemos empezado muy bien atrás. En ataque, en el primer partido nos faltó mayor circulación. En el segundo mejoramos, con más agresividad e intensidad, y se vio reflejado en el campo y hemos sacado un buen resultado”.

Existen dos vías para que ambas selecciones puedan cruzarse en este momento. La primera pasa porque España termine como segunda de su zona después del encuentro ante Uruguay dentro de algunas horas. En caso de poder mantener la primera posición tras enfrentarse a Marcelo Bielsa y compañía, el otro escenario nos lleva hacia la final del 19 de julio en Nueva Jersey de acuerdo con el fixture.

Cubarsí califica de sueño jugar una final ante Messi: GETTY

Recordemos que para esta edición de la Copa del Mundo la FIFA consiguió que los dos primeros del ranking de la organización y máximos candidatos al título para muchos tengan la posibilidad de medir fuerzas prácticamente solo en la final. Tanto Argentina como España llegan a este torneo como campeones de sus Confederaciones y en medio de una camada dorada en ambos lados que promete por todo lo alto de acuerdo con las planillas oficiales.

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Barcelona felicitó a Messi por su cumpleaños

Junto a PSG e Inter Miami, el equipo de la vida de Messi se tomó un tiempo para celebrar los 39 años de vida del que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos. Solamente el conjunto francés no recibió respuesta por parte del astro de la Selección Argentina de acuerdo con los reportes de las redes sociales.

Descartan amistoso entre el Barcelona e Inter Miami

Los rumores sobre un posible encuentro homenaje alrededor de la figura de Messi se siguen apagando. Tras algunas horas donde se hablaba de los años 2026 y 2027 como el momento en el que Lionel regresaría al Camp Nou, medios como AS descartan dicha teoría hasta la fecha. La mala relación entre la directiva blaugrana y el rosarino es conocida por todos de acuerdo con las informaciones de la prensa.

Datos claves

Pau Cubarsí confesó que enfrentar a Lionel Messi en la final del Mundial sería un sueño de la infancia.

confesó que enfrentar a en la final del Mundial sería un sueño de la infancia. La selección de España afina detalles para disputar su próximo partido ante el Uruguay de Marcelo Bielsa.

afina detalles para disputar su próximo partido ante el Uruguay de Marcelo Bielsa. El defensor Pau Cubarsí reafirmó que toda su familia es seguidora del FC Barcelona.