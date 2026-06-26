Luis Suárez aconsejó a Julián Alvarez y le abrió las puertas a Barcelona

El delantero, ex Barcelona como Atlético Madrid, utiliza sus experiencias para aconsejar a Julián Alvarez de cara a lo que viene por delante.

Pocos jugadores conocen tan bien lo que pasa por la cabeza de Julián Alvarez en este momento como Luis Suárez. El delantero de la Selección Argentina analiza el devenir de su futuro tras pedir salir de Atlético Madrid. Mientras tanto, el uruguayo recuerda cuando pasó por un escenario similar en el Liverpool.

“Son situaciones que uno fuerza en un momento determinado. A mí me tocó vivirlo en el Liverpool. En 2013 forcé mi salida porque quería irme al Arsenal… Me acuerdo de que me agarró el capitán, Gerrard, y me dijo: ‘Quédate. El año que viene te vas a ir donde quieras: al Barcelona, al Real Madrid, al Bayern… Pero este año, por favor, quédate. No te puedes ir al Arsenal’. Y me convenció… En este caso puede pasar lo mismo con Julián: que el Cholo lo agarre y le diga: ‘Este año quiero que te quedes con nosotros’“, empezaba Suárez en charla con Mundo Deportivo.

Aconseja a Julián Alvarez vivir del día a día y ganarse el derecho a decidir su futuro en el campo: “A mí me convenció una leyenda del Liverpool, el capitán. Entré en razón, después salí a pedir disculpas y terminó siendo mi mejor temporada en el club. La gente, por más que uno haya forzado una salida, si después entra a la cancha y ve que te entregas, que trabajas y que defiendes al club, te termina aplaudiendo”.

“Está en un equipo grande. Estas semanas van a ser una linda historia… Un jugador tan inteligente como Julián, con la trayectoria que está teniendo desde que salió de River, pasando por el City y también en la selección, llegaría y se adaptaría porque sabría cumplir su rol”, terminaba el uruguayo alrededor del tema. En Madrid no quieren saber nada de cara a las próximas semanas.

Luis Suárez, de los últimos en pasar por Barcelona y Atlético Madrid: GETTY

Recordemos que todo estalló tras las declaraciones de Julián Alvarez. El argentino pidió abandonar el Atlético de Madrid de manera pública y con un contrato que todavía le amarga el club de la capital española por otros 3 años Se espera que tras el final de la Copa del Mundo puedan realizarse nuevas propuestas para intentar convencer al club de mantener a su jugador franquicia.

Publicidad

Atlético no se baja de la cláusula

La postura de los colchoneros a nivel público es clara en cuanto a rescisiones se refiere. Las partes tendrán que ponerse de acuerdo en qué punto se equilibran las finanzas de ambos clubes para las próximas ventanas de transferencias. Los 500 millones de la cláusula que tiene en su contrato, de momento inamovible pensando en los montos de la operación.

Luis Suárez y la comparación Messi-Lamine Yamal

“Son odiosas. Son jugadores diferentes. Sí tienen la misma zurda, tienen la misma calidad, pero son jugadores totalmente distintos. Ahí están los resultados y lo que sigue consiguiendo Leo con la edad que tiene. Esperemos que Lamine llegue por lo menos hasta ese mismo nivel”, reflexionaba Lucho sobre el que para muchos es el heredero de La Pulga.

Datos claves

El delantero Luis Suárez aconsejó a Julián Álvarez en medio de su deseo de salir del Atlético.

aconsejó a Julián Álvarez en medio de su deseo de salir del Atlético. El argentino Julián Álvarez desea abandonar el club madrileño pese a tener 3 años de contrato.

desea abandonar el club madrileño pese a tener 3 años de contrato. El Atlético de Madrid pide 500 millones de euros por la cláusula de rescisión del delantero.