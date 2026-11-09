Julian Alvarez vivió una de sus peores noches como jugador del Atlético de Madrid. Ante el Barcelona tuvo fallos de peso que terminaron de perjudicar a los colchoneros en una derrota que muchos señalan como culpa del argentino. Lejos de existir reclamos dentro de los rojiblancos, hay unanimidad total alrededor del deseo de apoyar al exjugador del Manchester City tras una jornada para el olvido.

Durante los primeros 3 minutos del partido Julian Alvarez ya había tenido una situación absolutamente clara. Intentó eludir a Joan García tras un gran desmarque, pero terminaría fallando una ocasión de peso que minutos más tarde recompondría tras asistir a Giuliano Simeone en el 1 a 0 de los rojiblancos. El fallo en la segunda mitad con el intento de una vaselina estando mano a mano generó todo tipo de reclamos por parte de la afición local. Sus compañeros lo arropan.

“Julián ha hecho un gran partido, ojalá todos los partidos tenga las ocasiones que hoy. Un día se tiene más puntería, otro menos, pero ojalá tenga siempre estas ocasiones que seguro que otro día las meta”, fueron las palabras de Álex Baena en la rueda de prensa posterior al encuentro. El centrocampista ni mucho menos señala la mala puntería del argentino como el principal motivo de una derrota que deja al Atlético de Madrid a 5 puntos del Barça.

Minutos antes el capitán colchonero fue claro. Koke habló de orgullo en cuanto a la forma en la cual el equipo se terminó dejando el alma para buscar un resultado que nunca llegó. Achacó la falta de contundencia no solamente a los fallos de Julián sino a todos los miembros de la plantilla: “¿Qué ha decidido el partido? La efectividad. El equipo ha hecho un gran primer tiempo, tuvimos ocasiones para matar el partido y no lo hicimos. Con un disparo y un rebote al final del primer tiempo nos hicieron el gol. El fútbol es así, es contundencia y ellos han sido más contundentes que nosotros. Nada que reprochar al equipo. Hay que seguir así, que queda mucha LaLiga. Hay que seguir y no quedarse con la derrota”.

Julián Alvarez falló claras ocasiones vs. Barcelona: GETTY

No fue una semana fácil para el Atlético de Madrid ni para Julian Alvarez. Las derrotas frente al Bayern de Múnich y FC Barcelona como local dejan al proyecto tocado de cara al final del año. Toca levantar como nunca para seguir peleando por el título de LaLiga e igualmente para evitar un playoff que en la UEFA Champions League complicaría de sobremanera a los dirigidos por el Cholo. De momento por el Metropolitano nadie echa la culpa del paso en falso frente a los culés a la Araña.

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Simeone arropó a Julián Alvarez

“Hizo un partido importante, participó en tres ocasiones más la asistencia a Giuliano. Tuvo en el segundo tiempo esa que intentó rematar por encima del portero, el centro a Baena y qué más le podemos pedir. Todos quisiéramos que hubiese llegado ese gol, pero le esperaremos, le necesitamos porque si queremos llegar a donde queremos llegar le necesitamos, si no no vamos a llegar”, respondía Diego Pablo Simeone en rueda de prensa sobre su jugador. Entiende que el mejor destino del Atlético de Madrid pasa por el mejor Julián.

Minutos antes en zona mixta volvió a defender al argentino. Le pidió calma en relación a todas las críticas que recibe en este momento y seguir trabajando en silencio para encontrar su mejor versión: “Es un jugador extraordinario, lo queremos mucho, lo necesitamos, necesitamos al mejor Julián y vamos a trabajar con él. De las cinco buenas situaciones de gol del equipo, él participó en tres o cuatro. Le faltó el gol que le hubiera puesto en un lugar diferencial, pero llegará”.

Datos claves

Julian Alvarez recibió el respaldo del plantel del Atlético de Madrid tras sus fallos.

recibió el respaldo del plantel del tras sus fallos. Diego Pablo Simeone defendió a Julian Alvarez destacando sus ocasiones generadas y asistencia.

defendió a destacando sus ocasiones generadas y asistencia. La derrota ante el FC Barcelona dejó al conjunto colchonero a cinco puntos del liderato.