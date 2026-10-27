Julián Alvarez ya pidió perdón a la afición del Atlético de Madrid después de manifestar su deseo de dejar el club. Todo ocurrió a lo largo de un verano donde el futbolista de la Selección Argentina rompió el silencio en plena Copa del Mundo pidiendo llegar al Camp Nou. El plan B de los catalanes pasaba por otro jugador con pasaporte argentino cuyo precio hacía imposible la operación.

Sport en Cataluña señala la figura del delantero del Brujas Nicolò Tresoldi. Uno de los atacantes que más ha crecido a lo largo de los últimos meses en el Viejo Continente y que gustaba en la ciudad condal por su buen rendimiento como centrodelantero. El problema pasaba por entender las pretensiones económicas del equipo belga alrededor de su salida.

50 millones de euros reclamaba el Brujas a quien quisiera quedarse con Tresoldi. Según las informaciones publicadas, Barcelona se espantó en todos los sentidos por el desembolso económico que tendría que realizar por un delantero prometedor pero que no se encontraba en las 5 grandes ligas europeas. Gabriel Jesus terminó siendo el plan B.

Tresoldi continúa en la mira de los principales clubes europeos. Los informes publicados en Cataluña hablan del Arsenal y el Inter de Milán como algunos de los más interesados en los servicios de un delantero que a sus 22 años apunta a vivir sus últimos meses en Bélgica. Durante la última temporada firmó 23 goles en 58 partidos oficiales y ya suma 9 en 13 partidos oficiales.

Tresoldi dejará Brujas a final de temporada: GETTY

Hablamos de uno de los atacantes más prometedores del Viejo Continente y que cuenta con hasta 3 nacionalidades para representar en el futuro. Tresoldi tiene la posibilidad de elegir entre Argentina, Italia y Alemania de cara a su futuro en el panorama de los torneos FIFA. El jugador no ha descartado vestir la camiseta albiceleste en un futuro si es que las condiciones se dan. Barcelona lo tuvo en su mira a lo largo de un verano donde no solamente Julián Alvarez gustaba en cuanto a futbolistas del sur del continente.

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Simeone agradeció a Julián por pedir perdón

Después de marcar su primer gol en casi un año por LaLiga española en el Estadio Metropolitano, Julián Alvarez rompió el silencio. Pidió perdón por las formas en las cuales solicitó su salida del club. Diego Pablo Simeone festejó en rueda de prensa que se sigan dando pasos al frente para conseguir que el jugador no solamente desee quedarse en el equipo, sino que encuentre la paz con una afición cuya relación no es ni mucho menos positiva ahora mismo.

“Valoro mucho de las personas el momento en que piden perdón. Pedir perdón no es fácil. Cuando uno pide desde el sentimiento, desde lo emocional, desde lo que siente, le doy valor. Julián es magnífico, humilde, trabajador, quiere a sus compañeros, es respetuoso. Agradezco su perdón porque lo posiciona en el lugar donde él es”, palabras del Cholo sobre un paso más para recuperar al mejor Julián Alvarez.

Datos claves

FC Barcelona descartó pagar 50 millones de euros al Club Brujas por Nicolò Tresoldi .

descartó pagar al Club Brujas por . Gabriel Jesus terminó convirtiéndose en el fichaje alternativo del FC Barcelona .

terminó convirtiéndose en el fichaje alternativo del . Diego Pablo Simeone agradeció públicamente las disculpas de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid.