Julián Alvarez desató un cruce entre hinchas argentinos y del Atlético de Madrid: “No se lo merecen”

El primer gol de Julián Alvarez con la camiseta del Atlético de Madrid en lo que va de temporada generó polémica. Todo ocurrió en las redes sociales, donde tanto hinchas argentinos como del conjunto colchonero entraron en un debate sobre el momento de La Araña. No son pocas las voces que le piden abandonar una entidad donde se entiende que su potencial nunca podrá ser alcanzado.

“No se lo merecen… El mejor jugador por lejos en ese plantel de segundo orden. Ojalá verlo en el Arsenal en enero. O en cualquier otro lado que no sea el de Madrid… Pregunta a los españoles: ¿lo odian por lo que pasó de que se quiso ir al Barcelona, o realmente está jugando muy mal?”, publicaban algunos hinchas argentinos en las publicaciones en redes sociales del Atlético de Madrid después del primer tanto de La Araña.

Todo llegó después del gol de Julián Alvarez frente al Stuttgart por la UEFA Champions League. El argentino no marcaba desde el 29 de abril con una camiseta en la que nuevamente la Copa de Europa vuelve a sacar su mejor versión. A pesar de haber sido vital para salvar un punto en tierras alemanas, muchos aficionados del equipo español se manifestaron en contra de todas las publicaciones del club a favor del futbolista de la albiceleste.

“¡Ahí ahí defendiendo al tío que más en ridículo nos ha dejado!… 6 meses en borradores llevaba este tweet… A callar sus haters, es el mejor jugador de la plantilla. Vamos Araña… Golazo, a esperar que no se tome otros 6 meses en marcar el siguiente… Autogol del Stuttgart, vamos”, algunos de los mensajes que pueden encontrarse en las publicaciones de los hinchas del Atlético de Madrid tras el tanto de Julián Alvarez.

Julián Alvarez sigue generando debate en Atlético Madrid: GETTY

Todo ocurrió en una jornada donde La Araña llegó a los 26 gritos sagrados por la UEFA Champions League, un registro que le permite ser ahora mismo el quinto argentino con más goles en la historia de la competición. Su próximo desafío pasará por recibir al Bayern de Múnich en el Estadio Metropolitano si hablamos solamente de la Copa de Europa.

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Silencio de Julián Alvarez tras su gol

Hasta el momento no existen nuevas publicaciones de Julián Alvarez en sus redes sociales sobre ese gol con el Atlético de Madrid. No fue ni mucho menos un verano sencillo para el argentino después de todos los rumores alrededor de su futuro. A lo largo de todo este semestre solamente pueden encontrarse publicaciones en compañía de su familia o en clave de la Selección Argentina cuando hablamos de sus cuentas en plataformas como Instagram.

Desde el 30 de abril no vemos publicaciones de Julián Alvarez con la camiseta del Atlético de Madrid. Ocurrió justamente después del gol que le anotaría con los colchoneros al Arsenal durante la primera semifinal de la última edición de la Champions. Este fin de semana el argentino formará parte de la convocatoria para enfrentar al Deportivo de La Coruña por LaLiga. La Araña sigue en silencio cuando hablamos en clave colchonera.

Datos claves

Julián Alvarez generó debate en redes tras marcar su primer gol de temporada.

generó debate en redes tras marcar su primer gol de temporada. Julián Alvarez anotó su gol número 26 en la UEFA Champions League .

anotó su gol número en la . Julián Alvarez enfrentará al Deportivo de La Coruña en LaLiga de España.