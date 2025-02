El dato que confirma el peor partido de un equipo de Guardiola en la historia de la Champions: “Real Madrid fue mejor”

Manchester City la sacó barata ante Real Madrid. No son valoraciones personales, sino el resultado de diferentes datos que hablan del peor partido de un equipo de Pep Guardiola desde que el catalán llegase a la UEFA Champions League. La casa blanca se lleva un 2-3 al Santiago Bernabéu a la espera del segundo asalto del 19 de febrero en el Santiago Bernabéu. Los números hablan de una jornada donde los skyblues pudieron irse sin chances a la vuelta.

En total, Manchester City recibió 20 remates del Real Madrid. Hablamos de la mayor cantidad de cualquier equipo como visitante en un partido en el Reino Unido y en cualquier competición desde la llegada de Pep Guardiola. También es la vez que más le han amenazado su portería si contamos su paso por Barcelona y Bayern Múnich como local. El Etihad, donde se tuvo la ventaja en hasta dos ocasiones, perdió su invicto ante la casa blanca del fútbol.

“¿Errores? Ha pasado muchas veces porque no consigo encontrar la solución. Ha pasado muchas veces. Ha sido el año que Real Madrid ha sido mejor, llevábamos un resultado bueno y lo hemos dejado ir…El Madrid jugó muy bien, tuvo ocasiones, se asociaron mejor que en otros partidos. No lo supimos manejar. Pudimos ganar, pero no aguantamos el resultado. Llevo aquí muchos años y hemos sido un equipo extraordinario, pero ahora mismo no soy capaz de manejar esta situación. Nos pasa mucho”, analizaba un Guardiola tajante en rueda de prensa. Por primera vez no consigue mantener una ventaja de dos goles en 90 minutos durante su carrera. Algo está cambiando en el Etihad.

Los números no mienten y confirman que Manchester City puede estar contento. Real Madrid tuvo 8 remates al arco por solo 4 de los dirigidos por Guardiola, Ederson tuvo cuatro atajadas claves y Nathan Aké sacó un gol de Ferland Mendy sobre la línea. A esto se le suma el hecho de no haber podido controlar nunca un encuentro que en los últimos minutos estaba para sentencia. Por último, pero no menos importante, los skyblues no pudieron provocar amarillas para los apercibidos Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick, Luka Modric y Aurélien Tchouaméni. Todos jugarán la vuelta.

Jornada difícil para un Manchester City donde ni mucho menos vienen semanas fáciles. Además de la visita al Bernabéu que tendrá lugar en la próxima semana, Guardiola y sus hombres tendrán que recibir a Newcastle y Liverpool antes de que termine el mes de febrero. A esto se le suma una visita a la cancha del Tottenham que nunca es amable para los de Pep. 90 minutos de terror para un entrenador que pese a los goles de Erling Haaland, vivió su noche más difícil en la Copa de Europa.

Ancelotti anuncia regresos en Real Madrid

“Va a ser un partido completo. Hay que destacar que hemos defendido bien, con un bloque compacto. Cuando nos hemos vuelto a presionar nos han creado problemas…Para la vuelta necesitamos a Rüdiger y a Alaba, creo que volverán para la vuelta. Pero a más emergencia, más sacrificio. Pasó el año pasado y pasó este año”, reflexionaba un Ancelotti que por primera vez se sintió superior en el Etihad.

Real Madrid igualó el historial vs. Manchester City

La previa nos dejaba con un balance de 3 victorias para Real Madrid, 5 empates y 4 triunfos del Manchester City. Los de Guardiola eran el rival con mejores registros frente a los merengues ca cuando hablamos de conjuntos con más de 5 partidos oficiales ante el Rey de Europa. Todo igualado a la espera del segundo asalto.

