La decisión de PSG que demuestra que no olvidan a Lionel Messi

El verano de 2021 encontró a Lionel Messi marchándose de Barcelona para afrontar un nuevo desafío en su carrera. Fueron dos años vistiendo la camiseta de Paris Saint-Germain y, aunque tuvo buenos números y algunos títulos, el ciclo del argentino en la capital francesa estuvo marcado por los fracasos en Champions League.

Es por eso que una gran porción de fanáticos de PSG lo abuchearon en el último tramo de la última temporada. A pesar de ello, la directiva aún lo tiene presente aunque Messi ya volteó la página y está repartiendo sus goles por el fútbol de Estados Unidos.

Este martes, se conoció que el club continúa vendiendo la camiseta de la Pulga en las tiendas oficiales. La 30, que ya quedó como emblemática, aparece en las vitrinas y percheros para que los visitantes puedan adquirirla. Lo extraño: venden el nuevo diseño que Messi ya no vestirá.

De esta manera, PSG continúa sacando rédito de lo que fue el paso del astro por el Parque de los Príncipes. En aquellas dos temporadas, el rosarino marcó 32 goles y repartió 34 asistencias en 75 encuentros, conquistando las dos ediciones de la Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

Como contracara, ya no está exhibida la camiseta de Kylian Mbappé a pesar de continuar siendo futbolista de PSG. El francés está apartado del plantel tras haber informado que no iba a renovar su contrato que vence en 2024. El club está buscándole salida y ya no es la cara del equipo.