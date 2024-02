Neymar le dio like a un posteo que critica a Kylian Mbappé y al PSG

Si bien no es la primera vez que lo hace, Neymar sorprendió con una nueva reacción en redes sociales. En esta ocasión, al darle like a una publicación que critica abiertamente al París Saint-Germain y a Kylian Mbappé dentro del marco de la noticia que se disparó la semana pasada, que cuenta que el delantero dejará el conjunto francés para sumarse, a partir de la temporada que viene, al Real Madrid.

En la imagen de la publicación de la cuenta de Instagram ‘Jogada Ensaiada’ que estimuló al actual jugador del Al Hilal, se ve a Nasser Al Khelaifi junto a Mbappé debajo de la frase con tinte irónico ”PSG, un ejemplo de gestión”. Pero lo que más polémica causó, fue que la acción del brasileño, de alguna manera, suscribió lo que el usuario mencionado redactó en la descripción.

“Supieron reunir a los mejores jugadores y tenían el mejor equipo del planeta. Cuando el equipo empezó a funcionar bien, el ego de ‘cierto francés‘ empezó a perturbar el ambiente. Mbappé empezó a sentirse excluido, la mayoría del equipo hablaba español y él amenazó con dejar el equipo”, relata la primera parte del enunciado del posteo que desató la controversia.

Pero eso no es todo. La segunda parte, sin nombrar a Neymar, describe lo que fue su salida y apuntó claramente contra Kylian Mbappé como uno de los responsables: ”Para no perder a su preciado Mbappé, el PSG empezó a vender a los que no coincidían con su pensamiento y trajo a los jugadores franceses que él quería”.

Y para cerrar, el texto en el que Neymar, evidentemente, se sintió emparentado, dio a entender que el club del Parque de los Príncipes se quedó con las manos vacías por entregarse a los requerimientos del atacante galo: ”Después de hacer todo lo posible para que todo saliera como quería, Mbappé comunicó al PSG que dejaría el club GRATIS al final de la temporada. Y al final, esto es lo que le queda al PSG…”.

La relación de Neymar y Kylian Mbappé se rompió por un penal

Medios franceses contaron que la relación de Neymar con Kylian Mbappé nunca fue del todo buena. Intentaban convivir. No obstante, hubo una situación que detonó las discusiones entre ellos. Fue por un lanzamiento de penal a favor del PSG vs. Montpellier que el brasileño tomó directamente para ejecutar. El francés ya había tenido su oportunidad minutos antes, pero lo erró, por eso Ney se adueñó de la segunda chance. Esto generó rispidez en el momento y provocó cortocircuitos en el vestuario.

El propio Kylian Mbappé reveló que por momentos no hablaba con Neymar

En septiembre de 2022, a Kylian Mbappé le consultaron por su relación con Neymar en una rueda de prensa previa a un partido del PSG con la Juventus. “Es nuestro sexto año juntos… hemos tenido etapas de mejores amigos, otros de hablar menos”, contestó con total sinceridad el francés, dando cuenta así, que lo publicado por la prensa era real.