Lionel Andrés Messi y su futuro parecen sellados a corto plazo, pero Arabia Saudita se opone. Por Riad no dudan en expresar su deseo de seguir contando con La Pulga a mediano plazo en una operación tan difícil como pendiente de Inter Miami. Desde Oriente no dudan que si la puerta se abre, harán todo lo posible para quedarse con la figura de la MLS. En febrero, duelo con Cristiano Ronaldo en un Last Dance más que esperado.

Michael Emenalo, director general de la primera división de Arabia Saudita, atiende a los medios del país en una serie de entrevistas donde se habló como nunca del macroproyecto de Riad. Uno donde se llegó a ofrecer a Messi valores cercanos a los 1000 millones de euros por sus servicios. Inter Miami, David Beckham y la MLS se han quedado desde entonces con un jugador que ya es la cara visible del torneo. Si La Pulga quiere, Yeda le espera.

“Lo que sabemos con seguridad es que, si Messi sigue teniendo el deseo y la ambición de jugar y está dispuesto a hacerlo en Arabia Saudita, podremos encontrarle un club donde expresar sus habilidades. Es una posibilidad. Si quiere venir aquí, trabajaremos duro para encontrarle un club”, sus declaraciones a SPL de Arabia. Michael Emenalo, cara visible del torneo ante los principales medios internacionales, no duda de la viabilidad de una operación marcada por lo que quiera hacer Lionel cuando termine su contrato en Miami.

2025 es la fecha límite en este sentido. Hasta el 31 de diciembre tiene vínculo laboral Lionel con un equipo hecha a su imagen en todos los sentidos. Al-Hilal soñó en su día con un fichaje que de cara al futuro revive por estas fechas. Michael Emenalo dio detalles igualmente del impacto del arribo de Cristiano Ronaldo y reconoció los contactos para quedarse con Kylian Mbappé que pusieron patas arriba al viejo continente 12 meses atrás.

Messi rechazó todo en su momento por motivos más allá del césped. El impacto de una vida en Arabia para su familia, el rechazar Miami y La Florida, así como su desconocimiento del torneo, claves de una decisión de rechazar a Riad que habrá que ver si se repite en el 2025. A días de que habrá el mercado de enero, Oriente Medio deja en claro que su sueño por contar con el campeón del mundo en Qatar 2022 sigue más vivo que nunca. ¿Qué hará el rosarino?

Luis Suárez, ‘Here we go’

Fabrizio Romano indica que el uruguayo será anunciado en las próximas horas. Se reencuentra con Messi en un Inter Miami que espera por más caras nuevas de cara al próximo curso. El acuerdo para llevarle a la MLS será por 12 meses y con la opción de prorrogarlo por una temporada más. Su último partido juntos, en agosto del 2020 y en la famosa Champions de Lisboa. Compartieron 6 años en el Camp Nou de Barcelona.

Los objetivos de Arabia para 2024

Atentos a un mercado de invierno donde se volverá a buscar a diversas estrellas. Las principales que buscará seducir el Fondo PIF pasan por Mohamed Salah, Casemiro, Jadon Sancho e incluso Luka Modric. Oriente Medio vuelve a la carga mientras tira el lazo de cara al final de su contrato con Inter Miami. Cuesta pensar y mucho que Lionel Andrés Messi giro en 180 grados una decisión amarrada a La Florida que va más allá del césped.