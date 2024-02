Lo que debía ser un The Last Dance terminó en una goleada que pasa factura en la imagen del proyecto. Inter de Miami ya piensa en lo que viene tras un 6-0 en Arabia Saudita y contra Al-Nassr donde los norteamericanos estuvieron lejos de hacerse fuertes. Hay muchas críticas para una entidad donde Lionel Messi ayer solo vio algunos minutos sobre el césped. Hay que dar un paso al frente por el inicio de la Mayor League Soccer.

La Pulga ingresó al 83 y tras ver como los Otávio, Talisca, Laporte y Mohammed Maran marcaban goles de todo tipo ante la atenta mirada de Cristiano Ronaldo en la grada. No hubo duelo entre las grandes estrellas gracias a la lesión de luso e igualmente por las molestias del argentino. Messi y los suyos ya piensan en la MLS mientras el planeta reacciona a un choque que muestra el momento de ambos torneos a nivel global.

“Paliza sin CR7 a Messi…Messi se despide de Arabia con una gran goleada…Humillación al Inter de Miami de Messi…Debacle total del Inter de Miami sin Messi…Inter de Miami, destrozado por un Al-Nassr sin CR7 o Mané”, son algunos de los titulares que ahora mismo mandan por la prensa internacional. Medios como MARCA, AS, Mundo Deportivo, Sport o The Sun reaccionan a lo que debía ser el round número 36 entre ambos cracks. Este no se dio y habrá que ver si llega una nueva oportunidad de verlo.

A todo esto hay que sumarle imágenes más que singulares como las que se vieron en el palco del club árabe. Pudo verse ahí a Musalli Al-Muammar, jeque presidente del Al-Nassr, levantar sus dedos en señal de los seis goles que marcaba su equipo a Messi y compañía. El estadio explotó ante dicho gesto y este se hizo viral por las redes sociales. La gira de los hombres de Tata Martino se cierra con dos derrotas y hasta 9 goles en contra. Trabajo y tiempo para conseguir los resultados de este hay de cara al debut oficial.

Todavía restan tres amistosos de cara al comienzo de la MLS. Hong Kong el día 4 de febrero, Vissel Kobe por el 7 de febrero y finalmente Newells’ Old Boys el día 16, el final de una pretemporada donde de momento no registran victorias en el equipo de David Beckham. Habrá que ver si lo de anoche se convierte en refuerzos o algún movimiento de mercado.

¿Cuándo empieza la MLS?

El calendario ha querido que justamente Inter Miami y Leo abran todo. Será el día 22 de febrero y ante Real Salk Lake como local que los de La Florida buscarán su primer título de la MLS. Es el gran objetivo de un proyecto que espera conseguir la mejoría que se ha hecho tan escasa en estas semanas.

Muriel puede ser rival de La Pulga

Rudy Galetti, periodista de TVdelloSport, avanzaba ayer desde Italia un interés formal de la MLS por quedarse con los servicios de Luis Muriel de cara a la próxima temporada. El delantero de Atalanta tendría ofertas de Orlando City que ya son analizadas por La Dea. Relevo o Matteo Morato también avalan dichas informaciones. Puede llegar gratis en junio.