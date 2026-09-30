“Messi se le adelantó”: La teoría sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal que sorprendió a todos

Cuando parecía que septiembre iba a acabar con tranquildad en el mundo del fútbol… ¡Booom! Cristiano Ronaldo estalló una bomba informativa abandonando la concentración de Portugal en plena Liga de Naciones y ya surgió una teoría que sorprendió a todos: “Messi se le adelantó”.
¡A los hechos! Luego de que el entrenador Jorge Jesus lo pusiera a calentar casi 30 minutos y no lo metiera en la victoria 2-1 de Portugal contra Noruega, todo estalló. El técnico confesó que CR7 se enojó y el 30 de septiembre reveló que tampoco lo pondría contra Dinamarca.
Cristiano Ronaldo explotó en 3, 2, 1: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”. Ahora, era momento que apareciera la teoría que involucró a Lionel Messi.
“Messi se le adelantó”: La teoría sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal
Messi y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty)
Víctor Hugo Aristizábal, exjugador de Atlético Nacional y la Selección Colombia, afirmó en el programa F360, de ESPN Colombia, que “tengo una teoría fuerte sobre eso y me voy con esa teoría. ¿Sabe qué le pasó a Cristiano? Que Messi se le adelantó y él no quiso seguir detrás porque ellos han competido hasta en eso, porque Messi sacó el comunicado, me voy y todo eso. Puede ser que Cristiano también lo estaba pensando y qué dijo: ‘No voy a hacer eso, no voy a hacer eso detrás de Messi como Messi lo hizo, Cristiano también lo hizo’. Ellos, para mí, competían hasta en eso”.
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¿Quién tiene más goles en su selección, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?
La diferencia es de 21 goles. Mientras Cristiano Ronaldo lleva 146 goles con Portugal, quizás no vuelva a su seleccionado, Messi tendrá un partido más (contra Benín el martes 6 de de octubre) para sumar más anotaciones a las 125 que lleva con la Selección Argentina.
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En síntesis
- Víctor Hugo Aristizábal expuso su teoría sobre Cristiano Ronaldo en el programa F360.
- “Messi se le adelantó”: aseguró Aristizábal sobre la sorpresiva salida de Cristiano Ronaldo.
- Aristizábal afirmó en ESPN que Cristiano Ronaldo evitó renunciar justo después de Messi.