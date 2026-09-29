¡La magia del '10' no tiene límites! Messi ayudó a que el hijo de la famosa actriz Anne Hathaway hiciera amigos: "Cosas maravillosas". ¡La historia!

Lionel Messi nunca, pero nunca deja de sorprender. En esta ocasión, un nuevo capítulo del impacto de su legado fue contado por Anne Hathaway. El ’10’ de Argentina, sin mover un solo dedo, hizo que el hijo de la famosa actriz hiciera amigos.

Messi está cada vez más cerca de jugar su último partido con la Selección Argentina, será el martes 6 de octubre a las 20:00 ARG contra Benín, pero lejos está de que su legado deje de impactar la vida de las personas cuando no se vuelva a poner la camiseta de la ‘Albiceleste’.

BOLAVIP había sido testigo de cómo Leo Messi impidió que una mujer de 69 años se quedara sin trabajo. Ahora, fue la oportunidad para Anne Hathaway, quien al ver que su hijo no podía hacer un nuevo amigo, decidió usar al capitán de Inter Miami. ¡Todo salió mejor de lo que esperaba!

Messi ayudó a que el hijo de Anne Hathaway hiciera amigos: “Cosas maravillosas”

Messi y Anne Hathaway. (Foto: Getty)

“Presencie un momento muy tierno. El otro día estaba con mi hijo y él estaba conociendo a alguien nuevo, vieron que los niños pueden ser tímidos entre ellos y, al fin y al cabo, son niños. No sabían de qué hablar. Entonces, me dirigí al otro niño y le pregunté: ‘¿Te gusta Messi?’ Y él respondió: ‘¡Ah, sí!’. Y mi hijo dijo: ‘Me encanta Messi’ y ahí mismo se hicieron mejores amigos. Es un puente hacia tantas cosas, un puente para tantas cosas maravillosas”, confesó Hathaway.

🔟La anécdota de Anne Hathaway sobre su hijo y Lionel Messi



⚽️La actriz contó cómo el jugador de la Selección Argentina ayudó a que su hijo y otro chico se hicieran amigos: "Es un puente hacia tantas cosas maravillosas". pic.twitter.com/lyNWIZtvxZ — Filo.news (@filonewsOK) September 29, 2026

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¿Cuándo se retiraría Lionel Messi del fútbol?

Puede que se adelante la fecha como él mismo lo dio a entender por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. Si vamos al contrato con Inter Miami, Leo se retiraría el 31 de diciembre de 2028, cuando se termina el vínculo con el equipo rosa.

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