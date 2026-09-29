Récord de partidos: Modric le apunta a Messi y quedará mano a mano contra Cristiano Ronaldo

El argentino se prepara para su partido de despedida mientras el croata continúa vigente en su selección. Solo CR7 le quedará por delante.

Vivimos un parón de selecciones singular donde los haya. No solamente por lo que supondrá la despedida de Lionel Andrés Messi del fútbol de naciones. Tampoco por ver el nuevo rol de Cristiano Ronaldo en una Portugal donde parece ya no ser intocable. Hasta nombres de la talla de Luka Modrić reescriben las estadísticas en una serie de registros que le dejarán en el Olimpo del fútbol más internacional.

El actual jugador del AC Milan marcó en el último partido de Croacia y se colocó como el tercer jugador con más partidos internacionales de todos los tiempos. A sus 41 años el futbolista ya acumula 203 batallas de la mano de Croacia. Lionel Messi será su próximo objetivo, mientras que Cristiano Ronaldo parece ser un reto imposible teniendo en cuenta cómo el portugués también seguirá ligado a su selección hasta como mínimo junio del año que viene.

Si todas las informaciones apuntan en buen sentido, Messi se retirará de la Selección Argentina con 208 partidos oficiales. Modrić podría alcanzarle durante la presente edición de la Nations League. Recordemos que a la Selección de Croacia todavía le quedan cuatro partidos de la fase de grupos y la posibilidad de disputar la Final Eight del año que viene. Incluso y en caso de no clasificar para dicha cita, se espera que se den diferentes amistosos para colocar al centrocampista solamente por detrás de Cristiano Ronaldo.

El portugués es quien manda en este registro desde hace varios años. Pese a quedarse sin minutos en el encuentro frente a Noruega, Cristiano Ronaldo ya tiene 234 apariciones oficiales de la mano de la Seleção. Para que Modrić pudiese igualarle tendría que seguir en actividad como mínimo hasta los 43 o 44 años dependiendo del calendario internacional que tenga su país. El reto es imposible.

Messi y CR7 son de momento los jugadores con más partidos internacionales: GETTY

Se espera que el balcánico supere los números de un Messi que se retirará de la Selección Argentina como máximo goleador y asistidor del combinado Albiceleste. También como uno de los capitanes con más presencias en Copas del Mundo. Se acerca poco a poco y cada vez más el final de una generación dorada que reescribió buena parte de las estadísticas del fútbol de selecciones.

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