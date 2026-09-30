Al mejor estilo de Jhon Durán, Cristiano Ronaldo sale de Portugal: Las palabras que lo explican todo

Conoce los detalles de la salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal y las declaraciones que causaron revuelo internacional.

¿Se acuerdan aquel día en el que Jhon Durán salió de la Selección Colombia después de una supuesta pelea con el entrenador Néstor Lorenzo? Al mejor estilo de esa situación, Cristiano Ronaldo salió de Portugal y ya se revelaron las palabras que lo explican todo.

¡A los antecedentes! Alberto Suárez, entrenador colombiano muy cercano a Durán, confirmó que el delantero le confesó que “es cierto que tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo y el profe (Lorenzo) me agarró por detrás. No sabía que era el profe, abrí los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarrara, y era el profe. Y claro, el profe cayó“.

¿Paso igual con Cristiano Ronaldo? Algo similar… CR7 publicó en Instagram que decidió abandonar el 30 de septiembre la concentración de la Selección de Portugal después de no jugar contra Noruega en la segunda fecha de la Liga de Naciones y tras unas declaraciones del entrenador Jorge Jesus. ¿Qué fue lo qu dijo?

Cristiano Ronaldo sale de Portugal: Las palabras que lo explican todo

Cristiano Ronaldo no jugó vs Noruega. (Foto: Getty)

Para empezar a explicar la salida de Ronaldo de Portugal, Jorge Jesus confesó que en el partido contra Noruega “le hice calentar más tiempo del debido y ahí fue cuando se enfadó conmigo“. Además, el técnico portugués señaló el 30 de septiembre que “es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca porque trabajé con Cris durante un año. No llegué a la selección nacional hace solo tres meses y lo conocí de repente”. ¿Faltaba algo más que hiciera explotar a Cristiano? Sí, una confesión más.

El DT de Portugal reveló algo de la preparación de Cristiano Ronaldo que pudo enojar al jugador

Si todavía faltaba alguna palabra para explicar la salida de Cristiano Ronaldo después de que el mismo jugador revelara que fue después de la conferencia de prensa del DT de Portugal, llego la confesión de Jorge Jesus sobre la preparación de CR7. “Cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Nunca“, reveló el técnico portugués.

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