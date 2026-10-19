“El éxito de una ofensa está en la ira del ofendido”: Junior Alonso le responde a Messi

Respuesta con dardo incluido. Descubre la frase filosófica con la que Junior Alonso le contestó a Lionel Messi tras el video viral.

Este cara a cara está que arde. ¿Habrá un tercer round? Llegó la oportunidad de que Lionel Messi se desquitara de Junior Alonso luego de que lo acusara de romper los códigos del fútbol y la respuesta del jugador paraguayo llegó en 3, 2, 1…

Todo empezó el 5 de septiembre cuando Alonso le gritó a Messi en la cara que le había desviado el disparo que iba a ser el gol de la victoria 3-2 de Inter Miami a Atlanta United. Ese partido terminó 2-2 y Leo se quedó con la espinita que no iba a tardar en sacarse.

Inter Miami le ganó 1-3 a Atlanta United el 17 de octubre con dos golazos de Lionel Messi que iban a tener una alta dosis de picante. Primero le cantó en la cara el gol a Junior Alonso y luego le soltó un “seguís girando” después de dejarlo parado con un golazo. ¿Tenía algo que decir el defensor paraguayo? ¡Claro que sí!

“El éxito de una ofensa está en la ira del ofendido”: Alonso a Messi

Messi y Alonso en la MLS. (Foto: Getty)

Al ver la lección que Messi le dio con más de 2.6 millones de reproducciones, Alonso no dudó en responderle haciendo una publicación con una foto de la falta que le hizo el argentino y una frase en una imagen muy contundente: “El éxito de una ofensa está en la ira del ofendido”.

Post de Alonso. (Foto: IG)

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El próximo partido de Lionel Messi y Junior Alonso en la MLS

Mientras Junior Alonso y Atlanta United jugarán el sábado 24 de octubre contra Chicago Fire a las 19:30 ET, Messi e Inter Miami se enfrentarán a New York Red Bullas ese mismo día a las 18:30 (hora argentina).

Encuesta¿Cuántos goles anotó Messi contra Atlanta United el 17 de octubre? ¿Cuántos goles anotó Messi contra Atlanta United el 17 de octubre? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

1-3: ganó Inter Miami contra Atlanta United con dos goles de Lionel Messi.

Junior Alonso: respondió a Lionel Messi publicando una frase sobre la ira del ofendido.

24 de octubre: Lionel Messi y Junior Alonso jugarán sus próximos partidos en MLS.