Casemiro solo necesitó dos entrenamientos con Messi para comprobar esto: “Sé que es imposible”

Un nuevo compañero de lujo llegó para Lionel Messi. Casemiro no solo ya jugó con Inter Miami, también se rindió en dos ocasiones ante el ’10’ argentino. Ahora, el volante brasileño reveló que solo necesitó de dos entrenamientos para confirmar algo que era un secreto a voces.

Casemiro venía de jugar cuatro temporadas con Manchester United en las que registró 26 goles, 14 asistencias y 11.882 minutos en 160 partidos. A pesar de que solo ganó un título (FA Cup 2024), el mediocampista depertó el intéres tanto de Los Angeles Galxay como de Inter Miami. Messi fue fundamental en la decisión que tomó.

“Todos los jugadores imaginan jugar con los mejores de todos los tiempos y entonces para mí sin duda estoy viviendo un sueño de jugar con uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces, quiero disfrutar, quiero ayudarle a seguir ganando porque es un ganador. Entonces, se junta otro jugador que quiere ganar y que quiere competir. Al final entre ganar y perder siempre se está muy cerca, nosotros sabemos, pero queremos competir y, por supuesto, estoy aquí por él y para ayudarlo“, confesó Casemiro sobre Leo Messi antes de hacer la revelación que sorprendió a casi todos.

La confesión de Casemiro tras 2 entrenamientos con Messi: “Imposible”

Casemiro y Leo Messi. (Foto: Getty Images)

Lionel Messi solo se tomó diez dias de vacaciones tras jugar la final del Mundial 2026, se reintegró a los entrenamientos de Inter Miami el 29 de julio y ya impresionó a Casemiro. “Soñaba todos los días con jugar junto con él. Sé que es imposible pararlo. Nunca he conseguido pararlo, siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros para pararlo porque es imposible, y en los dos entrenamientos que he tenido con él ya se transmite esto que es imposible pararlo. Entonces, estoy muy feliz de estar ahora con él y quiero seguir ganando con él”, reveló el ‘5’ brasileño.

El primer título que puede ganar Casemiro con Lionel Messi

El 16 de septiembre de 2026, con horario por confirmar, Inter Miami jugará contra Cruz Azul en el estadio Nu y Casemiro tendrá la primera oportunidad de ganar un título con Leo Messi, ya que en este partido se estará disputando la Copa Michelob ULTRA Campeones.

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