Los dos seleccionados colombianos que se pueden ir al Inter Miami de Messi

Inter Miami busca nuevos refuerzos y parece que se fijaron en el mercado colombiano, los campeones de la MLS van por dos seleccionados.

El Inter Miami de la MLS ya se prepara para el nuevo torneo y tras contratar a Casemiro, siguen activos en el mercado. Entre sus opciones ponen a dos seleccionados de Colombia.

Según medios colombianos, Juan Guillermo Cuadrado dejaría Europa y uno de los interesados de la MLS es el Inter Miami. El lateral buscará cerrar su carrera con un último gran contrato.

Cuadrado dejó el Pisa de la Serie B y ha estado en planes también de equipos de la Liga BetPlay, si no se concreta su ida a la MLS, América de Cali, Atlético Nacional y el DIM le habrían extendido ofertas.

Las ofertas de la MLS son económicamente superiores sin embargo los tres clubes colombianos juegan regularmente torneos internacionales, lo que representa mejoría en lo deportivo. Juan Fernando Quintero también tendría la opción del Inter Miami, aunque muy por detrás de las opciones del Mineiro y Caglari.

Un factor a tomar en cuenta para su decisión está en su objetivo de regresar a la Selección de Colombia. Néstor Lorenzo no lo descartó y hasta lo puso en la prelista de 55 convocados al Mundial.

El valor de mercado de Juan Guillermo Cuadrado

Ahora mismo el valor de mercado de Juan Guillermo Cuadrado es de 800.000 euros, según Transfermarkt. El histórico jugador de Colombia está libre en el mercado y ahora mismo el equipo que lo quiera fichar solo debe negociar con él por una prima de fichaje y su sueldo.

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Juan Guillermo Cuadrado – Pisa de Italia.

En resumen