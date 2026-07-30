Miles de firmas en España para que Messi no reciba su último premio en el mes de octubre

El argentino, ganador del Princesa de Asturias, motivo de debate en España. Hay más de 30 campañas online para que se le retire el premio a Messi.

Siguen las consecuencias a una final de la Copa del Mundo entre España y Argentina que ni mucho menos es olvidada por el viejo continente. Desde diferentes cuentas y peticiones online se pide incluso que Lionel Andrés Messi no reciba su próximo gran galardón el próximo mes de octubre. Ya se le había concedido en tierras ibéricas semanas atrás.

Según reportan medios como La Razón en Madrid, existen ya hasta 30 campañas en Change.org para que Lionel Andrés Messi vea cómo se le retira el premio Princesa de Asturias que ganó semanas atrás gracias a su respeto a los valores del deporte y el juego limpio. Es justamente este el galardón que el futbolista recibirá el próximo mes de octubre.

Por España entienden que su comportamiento en la final de la Copa del Mundo disputada entre Argentina y España ni mucho menos promueve dichos valores. Algunas de las iniciativas que ya han iniciado superan las 1.500 firmas. Entienden que se le debe retirar el galardón para mantener la confianza en la justicia y el vigor de dicho reconocimiento.

Episodios como haber pedido la roja a Marc Cucurella o el hecho de no interesarse por una falta sobre Mikel Merino tras golpearle accidentalmente con un balón en la cabeza hacen parte de los detalles de dichas campañas en Change.org. En España señalan igualmente que todo lo ocurrido en la semifinal entre Argentina e Inglaterra alrededor de la bandera de Malvinas también debe ser motivo de análisis de cara a lo que viene por delante.

Polémica en España por el premio entregado a Messi en el Princesa de Asturias: TW

Recordemos que Messi fue nominado y elegido como ganador del premio Princesa de Asturias el pasado 3 de junio. La gala tendrá lugar allá por el mes de octubre y de momento, salvo estas peticiones online, no ha llegado ninguna comunicación por parte de la Fundación en sí o de los encargados de realizar la ceremonia de entrega. La final de la Copa del Mundo se sigue jugando lejos del césped.

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Messi se reincorpora a Inter Miami

Tras la realización del MLS All-Star, el argentino ya se sumará pronto a los trabajos de Guillermo Hoyos. Tiene como gran objetivo seguir manteniendo al equipo en posiciones altas de la MLS de cara a la fase de postemporada. Recordemos que solamente en algunas semanas se enfrentará al Cruz Azul por la Supercopa de Norteamérica en lo que podría suponer su primer gran título del año con el equipo de la Florida.

En Inter Miami esperan que toda la polémica alrededor de la final de la Copa del Mundo y de su capitán ni mucho menos afecte el desempeño del equipo. Tras la salida de Javier Mascherano, las Garzas han recuperado algo de la velocidad crucero que tuvieron a finales del año 2025. Messi más pronto que tarde volverá a competir y a luchar por títulos.

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