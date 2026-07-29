Mientras Cristiano Ronaldo presume sus vacaciones, Messi regresó a entrenar con esta sorpresa

Dos realidades diferentes… Mientras Cristiano Ronaldo presumió que sigue de vacaciones luego de quedar eliminado con Portugal del Mundial 2026 el 6 de julio, Lionel Messi ya regresó a los entrenamientos con Inter Miami a pesar de que jugó la final con Argentina de la Copa del Mundo el 19 de julio. ¡Y ya sorprendió a todos!

Ronaldo se despidió de los mundiales con tres goles y ninguna asistencia en la edición de 2026. Poco pudo hacer para que España no eliminara a Portugal en octavos de final. Ahora, era momento de descansar porque la Liga de Arabia Saudita regresa hasta el 15 de agosto.

Otra historia pasó con Messi. El ’10’ fue la gran figura con ocho goles y cuatro asistencias para que Argentina llegara a la final del Mundial 2026 y fuera subcampeón. Leo tan solo se tomó diez días de vacaciones para volver a sorprender la mundo del fútbol.

Mientras Cristiano Ronaldo sigue en vacaciones, Messi ya regresó a entrenar con sorpresa

Messi y Cristiano Ronaldo. (Foto: X / @InterMiamiCF y @Cristiano)

Cristiano Ronaldo decidió presumir que sigue en vacaciones publicando una foto en redes sociales con el mensaje “cuando te vuelves hacia la luz del sol, las sombras caen detrás de ti”. ¿Y Leo Messi? Regresó a entrenar con Inter Miami el 29 de julio y el periodista José Armando, de la agencia AFP, reveló la sorpresa que dio el ’10’ argentino: “Llegó a eso de las 5AM a Fort Lauderdale y poco tiempo después estaba en la sede del club”.

¿Cuándo volvería a jugar Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de hacer el cuarto mejor Mundial de la historia desde que se llevan las calificaciones de los jugadores a los 39 años, Messi podría volver a jugar cuando Inter Miami enfrente a Colombus Crew el sábado primero de agosto a las 19:30 ET.

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