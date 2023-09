Inter Miami se prepara para un nuevo partido de la MLS cuando visite el Mercedes Benz Stadium para jugar ante Atlanta United este sábado. En la previa al partido, Benja Cremaschi habló en rueda de prensa y atendió a las consultas de Bolavip sobre su reciente debut con la selección de Estados Unidos (USMNT) y la posibilidad aún de jugar para Argentina.

A Cremaschi le llegó su primera convocatoria para la selección estadounidense y la aprovechó al máximo. En el segundo amistoso de la fecha FIFA de septiembre, ante Omán, pudo debutar en el seleccionado de las Barras y las Estrellas donde jugó 29 minutos.

De acuerdo a la consulta de Franco Panizo para Bolavip, el joven mediocampista disfrutó el tiempo en la selección de Estados Unidos, compartiendo equipo con figuras de gran nivel, sobre todo, del fútbol europeo. De todas maneras, cuando fue consultado sobre la posibilidad de jugar para la Selección Argentina, no lo descartó.

“Todavía sigo abierto (a la posibilidad de jugar para Argentina)“, respondió ante la consulta. Cabe recordar que, pese a jugar el amistoso ante Estados Unidos, Cremaschi todavía es elegible para representar a la Selección Argentina.

El joven mediocentro tiene la cabeza puesta en el duelo que tendrá Inter Miami ante Atlanta United este sábado. Podrá volver al equipo titular al igual que Lionel Messi, quien retornó tras estar con la Selección Argentina, aunque es duda para este partido.

Precisamente, desde la llegada de Messi, Cremaschi se convirtió en uno de los imprescindibles en el equipo de Gerardo Martino. El factor Leo le permitió tener esta chance de jugar con el seleccionador mayor de Estados Unidos, aunque todavía piensa en la Albiceleste.

¿Por qué Benja Cremaschi puede jugar para la Selección Argentina?

Si bien debutó con la selección de Estados Unidos, Cremaschi todavía puede jugar para la Selección Argentina. Para quedar definitivamente blindado por la USMNT debe ser mayor de 21 años (tiene 18) y tiene que disputar tres partidos internacionales con los estadounidenses.

Lionel Scaloni no se ha manifestado respecto a la posibilidad de contar con Benja Cremaschi en el seleccionado. No obstante, el entrenador de la Selección Argentina Sub 23, Javier Mascherano, sí está siguiéndolo con la posibilidad de llamarlo para el próximo Preolímpico clasificatorio para París 2024.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La formación de Inter Miami versus Atlanta United

Para enfrentar a Atlanta United en un nuevo partido de Messi en MLS, Tata Martino recupera a todos los futbolistas que estuvieron con sus respectivas selecciones, incluido el caso de Leo. De esta manera, la alineación titular tendría a Callender; Yedlin, Aviles, Miller, Jordi Alba; Arroyo, Busquets; Stefanelli, Farías, Taylor; y Campana.

Lionel Messi es duda para el viaje a Atlanta.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.



¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.