Solo dos deportistas en activo generan más dinero que Lionel Messi

Lionel Andrés Messi es una máquina de billetes. La fortuna consagrada a lo largo de su carrera ha generado un botín que únicamente dos deportistas en activo pueden superar por estas fechas. El futbolista nacido en Rosario y capitán de Argentina cuenta con unos ingresos totales que superan los hasta 1850 millones de dólares si tenemos en cuenta sueldos, premios, inversiones, derechos de imagen, apariciones públicas, libros o licencias a su nombre. La Pulga, una multinacional alrededor de la pelota.

Solo Cristiano Ronaldo con 2230 millones y LeBron James con 1880 superan al argentino ahora mismo cuando hablamos de deportistas en activo. Son datos entregados por el portal Sportico y donde se destaca tanto al jugador de baloncesto como al delantero portugués como los únicos deportistas en activo que pueden generar semejante cantidad de dinero en pleno mes de octubre del año 2025. No son los más altos de la clasificación cuando miramos toda la historia del deporte, pero sí los únicos que como Messi, mantienen una serie de ingresos en estas fechas que superan cualquier tipo de precedente en cuanto a la actividad se refiere.

Tenemos en cuenta variables como las nombradas anteriormente para sacar estas cuentas. Los datos entregados por el portal se encuentran basados en informaciones del año 2024 que hay que ver cómo cambiarán dentro de algunos meses. Recordemos que Messi ha venido invirtiendo en otros campos de la vida como el sector hotelero y que igualmente la fundación de su club junto a Luis Suárez en Uruguay podría representarle incluso más ingresos dentro de algunos años. Lionel se prepara lentamente para la segunda parte de su vida y cuando el balón deje de rodar de manera profesional.

En el top 5 de todos los tiempos se incluyen otros dos apellidos de peso y que pese a su retiro, continúan siendo máquinas de producir activos. Michael Jordan con ingresos totales de 4150 millones de dólares y Tiger Woods con 2790 millones de dólares. Son las hojas de vida que más dinero han generado a partir de todas las variables mostradas anteriormente. También dos que permiten entender por qué Messi en Estados Unidos iba a tener un crecimiento de esta forma. Queda todavía tiempo antes del retiro y para que La Pulga siga acrecentando sus finanzas.

Solo Lebron y CR7 generan más que Messi en cuanto a deportitas en activo: GETTY

Messi no está solo en esta tabla cuando hablamos del universo Inter Miami. David Beckham se cuela en la tabla general con una tasación de ingresos cercanos a los 1610 millones. Otro ejemplo perfecto de lo que supone llegar a los Estados Unidos de Norteamérica a lo largo de las últimas décadas para un futbolista. Seguramente buena parte de los ingresos que Messi percibe actualmente tienen y mucho que ver con el arribo del inglés a Los Ángeles Galaxy en el año 2007. El mundo del deporte sigue creciendo y Lionel va de la mano con esto en cuanto a lo económico se refiere.

