Las lesiones están a la orden del día respecto a los futbolistas que podrían jugar el Mundial de Qatar 2022. Varias figuras se perderían la Copa del Mundo debido a ciertas dolencias. Recientemente, Reece James de Inglaterra confirmó su baja, mientras que en Senegal rezan por Sadio Mané, quien sufriría una lesión en el tendón de su rodilla que lo dejaría fuera de la cita mundialista.

Pero hay una buena para los fanáticos del buen fútbol de cara a Qatar 2022. Heung-min Son, figura del Tottenham y de la selección de Corea del Sur, confirmó a través de una publicación en Instagram que estará en su tercera Copa del Mundo. Así, sus rivales, Portugal, Uruguay y Ghana deberán estar atentos a sus movimientos en el futuro inmediato.

Son sufrió un golpe en su cara, tras un choque con Chancel Mbemba, que lo obligó a dejar el último partido que jugó Tottenham por la Champions League ante Olympique de Marsella. Se decidió operar por la fractura que sufrió en su ojo izquierdo y todo hacía pensar que su presencia en la Copa del Mundo estaba prácticamente descartada. Esto fue desmentido por el propio delantero surcoreano.

"Hola a todos. Solo quería tomarme un momento para agradecerle a todos por los mensajes de apoyo que recibí durante la última semana. Leí muchos de ellos y realmente los aprecio mucho. En un momento duro, recibí un montón de fuerza de ustedes. Jugar para tu país en la Copa del Mundo es el sueño de tantos chicos, de la misma manera que lo era para mi. No me lo voy a perder por nada en el mundo. No puedo esperar a representar a nuestro hermoso país. ¡Nos vemos pronto!", escribió el atacante en su publicación en Instagram.

Heung-min Son formará parte de los 26 jugadores convocados de Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022. Así, jugará su tercer Mundial tras estar en Brasil 2014 y Rusia 2018. Lleva un total de 105 partidos jugados con el seleccionado asiático y ha marcado 35 goles. Los surcoreanos integran el Grupo H junto a Portugal, Uruguay y Ghana.

Para conocer cuándo jugará Corea del Sur, no te pierdas el cronograma de partidos de Qatar 2022.